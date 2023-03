Novi izbornik, stari problemi: Bez Šipića nema golova s crte, a ovo je podsjetilo na Egipat...

E, ovom se baš nismo nadali. Goran Perkovac debitirao je porazom na klupi Hrvatske od Nizozemske, ali porazom u kojem smo početkom drugog poluvremena gubili sedam razlike. Podsjetilo je tada i na onaj nesretni Egipat. Samo zahvaljujući Dominiku Kuzmanoviću na golu, stopirali smo pad u potpuni nokdaun, ali samo do 32-27, za prvi naš poraz u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo dogodine i prvu pobjedu Nizozemske protiv Hrvatske uopće. Već u nedjelju dočekat ćemo ih u Osijeku gdje za prvo mjesto, koje nam je važno i zbog pozicije nositelja na Euru, moramo i misliti na ovih pet razlike .

Čuda na terenu nismo očekivali jer ni štapićem se ne može u dva treninga prebrisati ono što nije bilo dobro u zadnje vrijeme, a nije bilo dobro puno toga. U samo mjesec i pol dana od Horvatovog izbora za Svjetsko prvenstvo, u Perkovčevom smo imali 10 od 16 novih igrača. Gotovo pa za zamisliti se, još u prvoj sedmorci četvoricu (Brozović, Štrlek, Šego, Stepančić). Na tribini su ostali Šunjić, Jelinić i Grahovac.

Plan je bio da igramo brže, bez izmjena, ali što to vrijedi kada je obrana, već tradicionalno, puna problema. Napad je bio trom, izbornik je već nakon sedam minuta mijenjao Karačića za Duvnjaka, Mandića za Štrleka, trenutak kasnije i Klaricu za Stepančića koji je u četvrtoj minuti nakon zabio za Hrvatsku nakon tri godine. Dobrodošao natrag, majstore. Šteta što ga više nismo vidjeli.

Razbranili golmana

Ubrzali smo s Karačićem, Šarac nam je donio šut i golove izvana, ali osjetilo se da bez Šipića nedostaju golovi s crte. Uspjeli smo zbrljati dvije kontre Štrleka i Glavaša, kasnije još i Mandićev prijestup. Steins je bio prebrz za Brozovića i cijelu našu obranu, ionako nitko jedan na jedan s njegovom hitrinom nema što tražiti. Nizozemska je povela 8-5 u 15. minuti, dok Šego nije povezao dvije obrane, s lijevog pa desnog krila, i uhvatili smo je pred kraj poluvremena (13-13) pa razbudili zgodnu skupinu naših 100-tinjak navijača.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

I onda potpuni blackout na otvaranju drugog poluvremena, nismo se ni vratili iz svlačionice, a Nizozemci su nam pobjegli na 21-14. Plamen je Perkovac pokušao gasiti s Duvnjakom koji je sjedio na klupi od osme minute, ali neuspješno. Razbranili smo Ravensbergena koji nam je čak i zabio sa svog gola uz 12 obrana.

Pribrali smo se. Kuzmanović je konačno zaustavio Smitsa sa sedam metara, povezao ukupno pet obrana, ali dvije su se odbile Nizozemcima, jednu je uprskao Klarica i približili smo se samo na 23-19.

Štrlek je uhvatio ritam na krilu, Kuzmanović i dalje skidao šuteve domaćinima, a kad smo trebali u napad za -2, i on je mladenački ubrzao i pogriješio. Šteta jer to je mogla biti nada za potpuni povratak. Nada je da će do nedjelje to izgledati bolje...

Nizozemska - Hrvatska 32-27 (15-13)

Nizozemska: Ravensbergen 1 (12 obrana), A. Versteijnen; Stavast 5, Ten Velde 2, Schoenacker, Kooijman, Steins 6, Benghanem 3, Schagen 3, Kooij 1, Geenen, N. Versteijnen, J. Smits, K. Smits 8, Jansen, Baijens 3

Hrvatska: Kuzmanović (8 obrana), Šego (6 obrana); Duvnjak 2, Šoštarić 1, Stepančić 1, Šarac 2, Karačić 4, Maraš, Načinović 1, Štrlek 4, Brozović, Mandić 3, Lučin 4, Glavaš 3, Srna, Klarica 2

Sedmerci: Nizozemska 5/6, Hrvatska 4/4

Isključenja: Nizozemska 8 minuta, Hrvatska 6 minuta

