Novi kiks Atletica! Ovo mu se još nije dogodilo sa Simeoneom

Nogometaši Atletico Madrida katastrofalno su otvorili novu sezonu La Lige. U frustrirajućem gostovanju u Baskiji, momčad Diega Simeonea odigrala je samo 1-1 protiv čvrstog Alavesa, čime je ostala bez pobjede i nakon trećeg kola prvenstva, produbivši krizu na samom startu.

Brzi golovi i ekspresan povratak

Utakmica na stadionu Mendizorroza krenula je furiozno. Već u 7. minuti, Giuliano Simeone, bivši igrač Alavesa na posudbi, pokazao je iznimnu upornost i nakon gužve u šesnaestercu doveo goste u vodstvo. Time je prekinut i neugodan niz Atletica od tri gostujuće utakmice kod Alavesa bez postignutog gola.

Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Međutim, radost "Colchonerosa" bila je kratkog vijeka. Samo sedam minuta kasnije, napadač Alexander Sørloth nespretno je srušio Nahuela Tenagliju u vlastitom kaznenom prostoru, a sudac je pokazao na bijelu točku. Siguran izvođač bio je Carlos Vicente, poravnavši rezultat na 1-1. Zabrinjavajuće za Simeonea, ovo je treća uzastopna utakmica u kojoj je njegova momčad ispustila vodstvo.

Jalova inicijativa i Griezmannov bljesak

U nastavku susreta, koji je nakratko prekinut zbog medicinske intervencije na tribinama, Atletico je preuzeo inicijativu, no teško je probijao discipliniranu obranu domaćina. Simeone je s klupe uveo Antoinea Griezmanna, što je odmah donijelo promjenu.

Francuski napadač je prvo sjajnim centaršutem pronašao Sørlotha, čiji je udarac glavom vratar Antonio Sivera sjajno obranio, da bi samo nekoliko trenutaka kasnije iz kornera i sam uzdrmao vratnicu. Unatoč potpunoj dominaciji i čak 15 minuta sudačke nadoknade, gosti nisu uspjeli pronaći put do mreže.

Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Povijesno loš start Simeoneove ere

Za Atletico Madrid, ovo je prvi put pod vodstvom Diega Simeonea, koji je na klupi od 2011. godine, da nisu uspjeli pobijediti ni u jednoj od prve tri prvenstvene utakmice. Kako prenosi ESPN, posljednji put takav loš start imali su u sezoni 2009./10. pod vodstvom Abela Resina. S druge strane, Alaves je potvrdio status iznimno neugodnog domaćina, produživši niz neporaženosti na svom terenu na šest utakmica (tri pobjede i tri remija).

Momčad iz Madrida tako se iz Baskije vraća sa samo jednim bodom, dok je Alaves, prema viđenom na terenu, zasluženo stigao do remija.