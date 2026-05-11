NEMA KRAJA PROBLEMIMA

Novi kiks Tottenhama! Uzeo tek bod i ostaje u borbi za ostanak

Piše HINA,
Novi kiks Tottenhama! Uzeo tek bod i ostaje u borbi za ostanak
Tottenham u posljednja dva kola čeka gostovanje kod Chelsea, te Everton kod kuće, dok će West Ham prvo gostovati kod Newcastlea, a zatim kod kuće ugostiti Leeds

Nogometaši Tottenhama propustili su priliku načiniti veliki korak prema premierligaškom spasu, nakon što su u susetu 36. kola odigrali 1-1 protiv Leeds Uniteda. Nakon što je Arsenal u nedjelju pobijedio West Ham, "Spursi" su imali priliku pobjeći "čekičarima" na četiri boda plusa, dva kola prije kraja. Međutim, odigrali su tek 1-1 protiv Leeds Uniteda pa je razlika tek dva boda.

Podsjetimo, Burnley i Wolverhampton su odavno "bivši", a posljednji, treći putnik u niži rang bit će West Ham ili Tottenham.

Tottenham je imao inicijativu u prvom poluvremenu, ali gostujuća obrana nije se slomila. Domaćin je ipak poveo u 50. minuti golom Mathysa Tela, a izjednačio je Dominic Calvert-Lewin iz jedanaesterca u 74. minuti. Gosti su u sudačkoj nadoknadi mogli i do preokreta, no Sean Longstaff je pogodio prečku.

Tottenham u posljednja dva kola čeka gostovanje kod Chelsea, te Everton kod kuće, dok će West Ham prvo gostovati kod Newcastlea, a zatim kod kuće ugostiti Leeds.

