Novi obrat u priči!? Živković (19) i popodne trenirao s 'lokosima'

Moreno Živković (19), Dinamov stoper na posudbi u Lokomotivi, trebao je nakon jutrašnjeg treninga na Kajzerici popodnevni odraditi na - Maksimiru. Svi su to najavljivali i očekivali, ali to se na koncu nije dogodilo... Živković je i popodne trenirao s "lokosima"!

Živković će u Dinamu odraditi drugi dio sezone

Međutim, to ne mijenja ništa u cijeloj priči. Živković će drugi dio sezone odraditi kao igrač Dinama. Samo je pitanje trenutka kad će se sin bivšeg hrvatskog reprezentativca Borisa Živkovića pojaviti na Maksimiru... To bi svakako trebalo biti prije 8. siječnja, kada "modri" kreću na pripreme u Rovinj. Kako saznajemo, 19-godišnji Moreno sutra bi trebao trenirati s "modrima". No, trebao je i danas, pa ipak nije.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Živković će se za minutažu boriti pored Dine Perića, Kevina Theophilea, Maura Perkovića i Maximea Bernauera. U Dinamu više nema Joaquina Sose, dok je Boško Šutalo ozlijeđen i neće ga biti dva mjeseca.

Jakirović će tako u svom kadru dobiti još jednog mladog igrača, ali i veliki potencijal hrvatskog nogometa kojeg u nastavku sezone mora pametno brusiti. I čiji nogometni razvoj na proljeće ne smije patiti.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zimska pojačanja Dinama

Živković bi, podsjetimo, trebao biti treće zimsko pojačanje Dinama, nakon dolaska Frana Brodića i Takuya Ogiware, koji bi mogao svakog trenutka biti predstavljen kao novi igrač hrvatskog prvaka.