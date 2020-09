Novi pehar za pobjednika SEHA lige izgleda spektakularno: Mi smo napravili primjer za Europu

Zadar je sedmi grad koji će ugostiti Final Four (4. - 6. rujna), a uoči polufinala u petak (Veszprem - Meškov (18:00), PPD Zagreb - Vardar (20:30)) - malo iznenađenje. Pobjednik će u nedjelju dići novi pehar, koji izgleda... Pa recimo da nimalo ne zaostaje ni za onim najvećim sportskim pokalima

<p>Svi pod maskama, neki i pod vizirima. Uvjeti i pravila drugačiji su nego prije, ali i rukomet im se prilagodio. SEHA liga prva će pokazati rukometnom svijetu, koji čeka EP rukometašica, SP rukometaša i Final Four Lige prvaka, da se može i turnirski makar su mnogi bili skeptični. Već se izborila s mnogim problemima i skepsama, pa zašto ne i s ovim.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najava Final Foura SEHA lige</strong></p><p>Zadar je sedmi grad koji će ugostiti Final Four (4. - 6. rujna), ali prvi u korona-vremenu. Na ulazu su spremne dezinfekcijske barijere na kojima su kabine s dezinfekcijskim ultraozonom, pa će malo zaustaviti igrače na ulazu u dvoranu, dok će se u njoj temperatura mjeriti termokamerama.</p><p>Uoči polufinala u petak (Veszprem - Meškov (18:00), PPD Zagreb - Vardar (20:30)) i malo iznenađenje. Pobjednik će u nedjelju dići novi pehar, koji izgleda... Pa recimo da nimalo ne zaostaje ni za onim najvećim sportskim pokalima.</p><p>- Novo vrijeme, novi pehar - ponosno je s njega direktor lige <strong>Siniša Ostoić </strong>skinuo crni plašt.</p><p>- Jedva čekamo utakmice iako u ovom vremenu u kojem živimo sigurno nije bilo lagano sve organizirati i neće biti sve do nedjelje. No ovo je "creme de la creme" europskog rukometa i bit će super. Usvojili smo nova pravila i napravili case study ne samo za SEHA ligu i Hrvatsku, već i za Europu o tome kako organizirati turnir u dvoranskom sportu. Razmišljali smo o puno detalja, i na one koje se vide i na one koje se ne vide.</p><p>Detalj koji će se, na sreću, vidjeti sutra na Višnjiku, koji je već pod "lightshowom", bit će publika. Prava, ne samo ona preko LED ekrana po uzoru na NBA ligu i US Open. Malo, ali bolje išta... Nadzirat će ih poseban sustav, pratiti njihov ulazak i izlazak iz dvorane, čak i smještaj za vrijeme utakmice. Svaki će imati svoje sjedeće mjesto uz, jasno, fizički razmak, oni zaboravni dobit će maske, a gladni i žedni vodu i sendviče da ne bude tradicionalne šetnje po hodnicima.</p><p>- U dvoranu će moći do 1000 ljudi. Količinu nismo određivali mi, ali dobili smo dopuštenje čekajući do zadnjeg trenutka nadležne da ocijene je li moguće. Naravno da neće biti isto jer ova dvorana prima više od 7000 ljudi, no sretni smo i zadovoljni jer mislim da je to početak da se svima pokaže da se može organizirati. Mi smo čak i prihvaćali rigoroznija pravila nego što su bila ponuđena.</p><p>I zasad sve štima, organizacijski tip-top, jer treba zadržati epitet "malog Kolna", pa s nadom da će tako biti sve do kraja nedjelje. U Zadru smo već naučili jednu tenisku lekciju...</p><h2>Veszprem - Meškov (18:00)</h2><p>Prvi će na teren u petak Veszprem i Meškov Brest. Mađari, iako ih je Kielce nedavno uhvatilo na krivoj nozi, favoriti su cijelog turnira, koji su osvojili dvaput, a uoči Zadra iskupili su se na dobrom Csurgu s 40-21, što se mora respektirati. Ponešto izmijenjeni, na papiru još i bolji jer je umjesto Mačkovšeka sada tu Markussen, umjesto Paczkowskog, koji je otišao baš u Brest, Maqueda, Corrales je zamijenio Šterbika, a Šiškarjev Gajića. Malo ih je poremetio pozitivan nalaz sada direktora Laszla Nagya uoči oproštajne utakmice, ali ne, srećom, ikoga eliminirao s ovog turnira.</p><p>Ponovio se i Meškov, također na prvu nabolje sa Skubeom, Santalovim, Paczkowskim i Vranješom na radost obrane. Bjelorusi su jedini i igrali dok je vladala korona, u Zadar su došli s naslovom u domaćem Kupu makar je SKA pokazao u finalu da ni ono nisu top. Još čekaju na naslov, lani su mislili da će domaćinstvo biti ta prevaga, ali još su u čekaonici. </p><p><strong>David Davis</strong>, trener Veszprema:</p><p>- Mi smo došli bez pritiska, ali po prvo mjesto. Nagy? Nije nas poremetilo.</p><p><strong>Mate Lekai,</strong> kapetan Veszprema:</p><p>- Treba nam vremena da se uigramo, pogotovo nakon duge pauze, ali sa svakim treningom smo sve bolji.</p><p><strong>Raul Alonso</strong>, trener Meškova:</p><p>- Jednadžba je uvijek jasna. U ovakvim utakmicama često odlučuje i trenutak sreće, obrane golmana. Obično su ovakvi turniri na kraju sezone, sada će biti na početku i vidjet ćemo tko se bolje prilagodio.</p><p><strong>Ivan Pešić,</strong> kapetan Meškova:</p><p>- Drago mi je kad vidim more jer i ja sam s mora i to mi nedostaje u Bjelorusiji. Mi u Brestu nismo imali veliku pauzu i to će nam možda biti prednost jer Veszprem je zasad topao-hladan makar ne uzimamo najozbiljnije te pripremne utakmice. Nikad ih nismo dobili, ali za sve postoji prvi put.</p><h2>Vardar - PPD Zagreb (20:30)</h2><p>U drugom polufinalu klasik SEHA lige. Vardar, s pet titula uvjerljivo najbolji klub SEHA lige, i Zagreb koji je uspio samo do jedne, ali uglavnom je stalno na postolju, što znači da je konstanta tu. Novi Vardar još se lovi, ali i kad se polovi, ne bi to trebalo biti kao prije makar su ga i tada svi otpisivali u Kolnu, pa je napravio to što je napravio dvaput. Hendikep je i što u Zadru nema kapetana Stoilova, bez njega su se iščupali protiv Nexea, ali Zagreb je ipak kategorija više.</p><p>Ni zagrebaši nisu briljirali u pripremama koje su završili s -10 u Szegedu. Igor Vori još se traži s ekipom i ona s njim, a sad će morati i bez Marina Šipića. Tu, pak, Vori ima dovoljno opcija sa Stojnićem, Grahovcem i Burićem iako bi dobro došla Šipićeva napadačka klasa. </p><p><strong>Stevče Aluševski,</strong> trener Vardara:</p><p>- Stvorili smo tim s novih devet igrača i potpuno sam zadovoljan rosterom. Imamo sreću što smo ovdje nakon uzvrata s Nexeom, ali tu sreću treba i zaslužiti, a moji je momci jesu svojim radom na treninzima. Hrvati? Vekić ima sjajan potencijal da zamijeni Krištopansa, ali treba raditi s njim. Isto mislim za Gadžu i Jotića, to su tri kvalitetna igrača koja mogu pomoću Vardaru. Kad sam sastavljao tim, sve sam to imao u vidu i očekujem da budu još bolji.</p><p><strong>Timur Dibirov</strong>, zamjenik kapetana Vardara:</p><p>- Stoilov je srce naše ekipe i naravno da smo bez njega slabiji, ali ako me pitate možemo li bez njega, odgovor je naravno. </p><p><strong>Igor Vori,</strong> trener Zagreba:</p><p>- Zagreb je institucija u svijetu rukometa, prijašnji rezultati u SEHA ligi govore o tome. I mi i Vardar u sličnoj smo situaciji, oni s novim igračima, mi također, još i s novim trenerom. Igramo protiv aktualnih prvaka Europe i osvajača SEHA lige i bez obzira što se dogodilo kod njih, ostao im je pobjednički karakter, što se vidjelo protiv Nexea.</p><p><strong>Matej Ašanin,</strong> kapetan Zagreba:</p><p>- Snalazili smo se u analizi za Vardar, čak i po autobusu gledali materijale. Ovo nam je najveći test prije početka Lige prvaka i vidjet ćemo gdje smo.<br/> </p>