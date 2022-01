Prije četiri godine, nakon petog mjesta na EP-u u Hrvatskoj, Mirko Alilović (36) otišao je u reprezentativnu mirovinu. Godinama je bio jedan od najboljih hrvatskih golmana, hobotnica koja je izluđivala protivnike. Ipak, toliko puta nepravedno podcijenjen. Sve to ga je pogodilo pa je odlučio povući se i prepustiti mjesto mlađima. No, kada Hrvatska zove, to se ne odbija. Opet je odlučio pomoći.

Mate Šunjić bio je pozitivan na brzom antigenskom testiranju te se sada čeka rezultat PCR testiranja. Ako i on bude pozitivan, Šunjić će definitivno otpasti za drugi krug. U iščekivanju rezultata, izbornik Hrvoje Horvat ništa nije htio prepustiti slučaju. Uzeo je mobitel, utipkao broj Mirka Alilovića i kako doznajemo, pozvao ga u reprezentaciju. Kako igra u Pick Szegedu, sjeo je u automobil i zaputio se u 100 km udaljeni hotel u kojem je odsjela naša reprezentacija.

Alilović je samo dan ranije rekao kako je njegova priča završila, ali odlučio je pomoći.

- Ja sam završio svoju priču 2018. godine. To su neka nevjerojatna sjećanja u mome srcu i mojoj glavi. Igrao sam s jednim od najvećih u povijesti ove igre, to je bilo ostvarenje svih mojih dječačkih snova. Tu su bili Petar Metličić, Goran Šprem, Drago Vuković, Ivano Balić, Mirza Džomba, Blaženko Lacković, to su rukometne institucije i u svijetu. Bio sam pozitivan prije desetak dana pa sam izašao iz karantene. Nisam u mogućnosti stati na gol - kazao je hrvatski golman u razgovoru za RTL pa se ipak predomislio.

Prvi izbor bio je Marin Šego, ali kako je na antibioticima, izbornik je odlučio pozvati Mirka. Osim njega, od golmana u kadru ima Ivana Pešića, Dominika Kuzmanovića i Kristiana Pilipovića. 'Kauboji' su tako dobili drugog povratnika. Alilović i Jakov Gojun dugogodišnji su suigrači, zajedno su 2018. godine otišli u reprezentativnu mirovinu, ali zbog korona virusa koji je poharao naše rukometaše, opet će zaigrati zajedno.

Mirko bi mogao igrati već u petak kada Hrvatsku čeka susret protiv Crne Gore na otvaranju drugog kruga. Prvi put za 'kauboje' je zaigrao 2008. godine i deset godina bio je neizostavan kotačić. Odigrao je 164 utakmice te osvojio svjetsko srebro i broncu, olimpijsku broncu te dva europska srebra i dvije bronce.

Prolazio je kroz teško razdoblje tijekom staža u reprezentaciji. Zbog brojnih kritika i uvreda je 2015. godine uzeo pauzu pa propustio OI 2016. i SP 2017. godine. Ipak, vratio se, igrao na EP-u u Hrvatskoj, ali jedan događaj nakon poraza od Francuske, kojim smo izgubili sve šanse za polufinale, je presudio. Huligani su napali kuću njegove punice na Rabu, nastradali su prozori i dio krova, a Mirko se nakon toga oprostio jer se bojao za svoju obitelj. Ipak, sada će opet zaigrati u najdražem dresu.