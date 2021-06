Luka Šamanić i Dragan Bender su otpali zbog ozljeda, Bojan Bogdanović i Dario Šarić su se plasirali u konferencijska polufinala NBA lige i pitanje je hoće li biti slobodni do početka kvalifikacija, upitan je i Ivica Zubac. A sada se ozlijedio i Kruno Simon.

Sami problemi gomilaju se u glavi izbornika košarkaške reprezentacije Veljka Mršića uoči kvalifikacijskog turnira za OI koji počinje 29. lipnja u Splitu. Ostao je bez dvije četvorke, a sada je pitanje hoće li računati na Simona. On je prije tjedan dana osvojio Euroligu s Anadolu Efesom, ali je finale protiv Barcelone igrao načet.

Nakon što se ohladio, bol je bila sve jača, a sve je rezultiralo hematomom na zadnjoj loži.

- Ozlijedio sam zadnju ložu i ne izgleda najbolje. Hematom je prevelik i ne vidi se dobro, ni na magnetu i na uzv, koliko je mišić oštećen. Optimističan i nadam se da ću se oporaviti, ali teško mi je davati neke prognoze jer još nisam obavio prave preglede - kazao je Simon u razgovoru za HRT.

Teško je vjerovati da će biti dostupan za finale turskog prvenstva protiv Fenerbahčea, ali izbornik Mršić se nada da će biti spreman do 29. lipnja. Ostalo je još manje od mjesec dana, a ukoliko ozljeda nije toliko ozbiljna, to bi trebalo biti dovoljno vremena za oporavak. No još nije poznato je li riječ o rupturi i istegnuću mišića pa će se izbornik i hrvatski navijači morati još malo strpjeti i pričekati daljnje informacije iz Istanbula.

Njegov izostanak bi bio ogroman udarac za našu reprezentaciju, pogotovo ako tu ne bude Bojan Bogdanović koji se s Utahom plasirao u polufinale Zapadne konferencije. No, o tome ne želimo ni razmišljati, ponajviše znajući koliki je Simon borac i da bi sve napravio za reprezentaciju.

Podsjetimo, Hrvatska turnir u Splitu otvara 30. lipnja utakmicom protiv Brazila, a dan poslije čeka ju susret protiv Tunisa. U drugoj skupini su Njemačka, Rusija i Meksiko. Dvije najbolje momčadi iz svake od grupa idu u polufinale gdje će pobjednik skupine A igrati s drugoplasiranom momčadi grupe B te pobjednik skupine B s drugoplasiranom momčadi grupe A.

- Po meni jedan vrlo izjednačen turnir. Mislim da možemo apsolutno sa svakim igrati. Igramo doma, u Splitu, nadam se da će biti i nešto ljudi na tribinama što bi nam sigurno olakšalo. Ne treba razmišljati o nikome, trebamo razmišljati sami o sebi. Sa svima njima se da igrati. Ja sam siguran, ako budemo pravi, da ćemo još jednom preko kvalifikacija dokopati se Olimpijade - kazao je Simon.