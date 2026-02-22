Obavijesti

OSJEČKA REVOLUCIJA

Novi šok na Pampasu! Čelnica Vegh će zaposliti sunarodnjaka?

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Screenshot Instagram

Željko Sopić je na rubu otkaza zbog loših rezultata, a mađarski trener Jozsef Bozsik spominje se kao potencijalno rješenje na klupi kluba s Pampasa. Predsjednica Alexandra Vegh u rukama drži sudbinu Hrvata

Admiral

Željko Sopić (51) na klupi Osijeka nije siguran s obzirom na nedavne rezultate. U subotu je poražen od Lokomotive 3-1, a prije toga je tri puta gubio i jednom pobijedio u ovoj polsuezoni. Kako piše gol.hr, poznat je mogući nasljednik Sopića, ako hrvatski strateg dobije otkaz. Riječ je o Jozsefu Bozsiku (38), mađarskom treneru koji trenutačno vodi slovenskog drugoligaša NK Naftu iz Lendave. Međutim, izgleda kako najvažniji test tek očekuje Sopića u subotu kad na Opus Arenu dolazi izravni konkurent u borbi za ostanak, Vukovar. 

Bozsik je na klupi Nafte od srpnja 2023. godine, a drugoligaša je vodio na 89 utakmica.  Uveo ih je u prvu ligu, ispao iz nje, a sad traži povratak u elitni rang slovenskog nogometa. Uz tu poziciju, trener je i u nogometnoj akademiji kluba iz Lendave. Prijašnje je bio pomoćni trener Sandoru Csatu, Robertu Waltneru i Balazsu Molnaru u mađarskom prvoligašu Zalaegerszegu te trener druge momčadi. U trenerskoj karijeri vodio je još Nyiregyhazu i Oberloisdorf

Kao igrač nastupao je samo za mađarske klubove Zalaegerszeg, SZTK, Pecsi, Sarisapi i Tatabanyu. Igrao je na poziciji centralnog veznog, a umirovio se 2014. godine i odlučio posvetiti trenerskom poslu. Sin je bivšeg mađarskog izbornika Petera te unuk legendarnog Jozsefa Bozsika koji je sa susjedima došao do finala Svjetskog prvenstva 1954. godine u kojem je pobijedila Zapadna Njemačka 3-2. 

U Osijeku je došlo do smjene u upravi prošloga tjedna. Ferenc Sakalj više nije predsjednik, a Vladimir Čohar direktor. Na čelu prvoligaša s Pampasa je Mađarka Alexandra Vegh, dok Valentina Koprivnjak postaje direktorica kluba. Upravo će Vegh imati glavnu riječ ako dođe do smjene trenera, a hoće li odmah na početku mandata iskoristiti autoritet te postaviti sunarodnjaka za glavnog trenera preostaje za vidjeti.

Foto: NK Osijek

Osijek je trenutačno posljednja ekipa HNL-a sa 17 bodova u 23 odigrana susreta. Pretposljednji Vukovar bježi klubu s Opus Arene tri boda. Momčad Željka Sopića ima najgori napad lige s tek 19 zabijenih golova te drugu najgoru obranu s 36 primljenih pogodaka. Jedino je Vukovar primio više (41).

