Novi šok u Osijeku: Velika želja Dinama teško ozlijedila koljeno

Cijela ova sezona Osijeka je kao iz noćne more. Opasno je visio i ostanak u HNL-u, ali stabilizirali su se na proljeće pod novim trenerom Tomislavom Radotićem i došli na korak do ostanka. U 30. kolu izgubili su na domaćem terenu od Varaždina (2-0), ali još više od toga zaboljela je nova teška ozljeda hrvatskog bisera Antona Matkovića (20).

Pokretanje videa... 01:23 Golovi na utakmici Osijek - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Ovaj talentirani napadač, kojeg već dulje vrijeme želi dovesti Dinamo, šepajući je izašao na poluvremenu, a prognoze nisu dobre. Sumnja se na tešku ozljedu lijevog koljena, sličnu onoj koju je doživio u veljači prošle godine na utakmici protiv Hajduka, tada na desnoj nozi.

Zbog puknuća prednjeg križnog ligamenta devet mjeseci je bio izvan terena. Vratio se u studenom prošle godine i polako se vraćao u ritam. Izgledao je sve bolje, odigrao je 17 utakmica i zabio jedan gol, no sad se dogodio novi peh koji bi mogao ugroziti njegovu karijeru. Čeka ga magnetska rezonanca pa će se nakon toga znati točna dijagnoza.

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL

Nije to jedina nevolja za Osječane. Domagoj Bukvić slomio je ruku, otkrio je trener Tomislav Radotić.

- Odigrao je drugo poluvrijeme sa slomljenom rukom, a Matković je, nažalost, teže ozlijeđen.

Matković je velika nada hrvatskog nogometa, a Joško Gvardiol predstavio ga je engleskim medijima kao zvijezdu u nastajanju. Ogroman interes vladao je za njim, najkonkretniji je bio Dinamo, koji ga je htio dovesti u posljednjih nekoliko prijelaznih rokova, ali Osječani nisu puštali svog dijamanta. Ako se crne slutnje obistine, pred njim je novi višemjesečni oporavak.