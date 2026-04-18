Antonu Matkoviću je u veljači prošle godine puknuo prednji križni ligament na lijevom koljenu, a sumnja se kako je ovaj put riječ o istoj ozljedi, ali na drugom koljenu. Sve će biti poznato nakon magnetske rezonance
Novi šok u Osijeku: Velika želja Dinama teško ozlijedila koljeno
Cijela ova sezona Osijeka je kao iz noćne more. Opasno je visio i ostanak u HNL-u, ali stabilizirali su se na proljeće pod novim trenerom Tomislavom Radotićem i došli na korak do ostanka. U 30. kolu izgubili su na domaćem terenu od Varaždina (2-0), ali još više od toga zaboljela je nova teška ozljeda hrvatskog bisera Antona Matkovića (20).
Pokretanje videa...
Ovaj talentirani napadač, kojeg već dulje vrijeme želi dovesti Dinamo, šepajući je izašao na poluvremenu, a prognoze nisu dobre. Sumnja se na tešku ozljedu lijevog koljena, sličnu onoj koju je doživio u veljači prošle godine na utakmici protiv Hajduka, tada na desnoj nozi.
Zbog puknuća prednjeg križnog ligamenta devet mjeseci je bio izvan terena. Vratio se u studenom prošle godine i polako se vraćao u ritam. Izgledao je sve bolje, odigrao je 17 utakmica i zabio jedan gol, no sad se dogodio novi peh koji bi mogao ugroziti njegovu karijeru. Čeka ga magnetska rezonanca pa će se nakon toga znati točna dijagnoza.
Nije to jedina nevolja za Osječane. Domagoj Bukvić slomio je ruku, otkrio je trener Tomislav Radotić.
- Odigrao je drugo poluvrijeme sa slomljenom rukom, a Matković je, nažalost, teže ozlijeđen.
Matković je velika nada hrvatskog nogometa, a Joško Gvardiol predstavio ga je engleskim medijima kao zvijezdu u nastajanju. Ogroman interes vladao je za njim, najkonkretniji je bio Dinamo, koji ga je htio dovesti u posljednjih nekoliko prijelaznih rokova, ali Osječani nisu puštali svog dijamanta. Ako se crne slutnje obistine, pred njim je novi višemjesečni oporavak.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+