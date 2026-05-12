Obavijesti

Sport

Komentari 0
RUPTURA ACL-A

Novi šok za Osijek! Ozlijedio se ključni igrač i motor momčadi

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Novi šok za Osijek! Ozlijedio se ključni igrač i motor momčadi
Osijek: Susret Osijeka i Vukovara u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Osijek je u novim problemima na samom kraju sezone. Nova ozljedu doživio je David Mejia; potrgao je križne ligamente. Crni niz ozljeda se nastavlja, a klub s Opus Arene još nije osigurao ostanak u HNL-u

Admiral

Osijek se ove sezone muči s lošim rezultatima, ali i ozljedama u prvoj momčadi. Crni niz na Opus Areni se nastavlja; sada je prednje križne ligamente potrgao David Mejia (22) i to nakon što su identičnu ozljedu doživjeli Anton Matković i Stanislav Šopov. Nakon što je odradio magnetsku rezonancu potvrđena je najgora vijest; Kolumbijac je doživio jednu od najgorih sportskih ozljeda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Gol na utakmici Osijek - Istra 01:54
Gol na utakmici Osijek - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Stigao je u Osijek iz Vukovara početkom godine bez previše pompe, ali je svojim nastupima i ustrajnošću potvrdio kvalitetu te osvojio navijače kluba s Pampasa. Zbog ozljede će zasigurno propustiti ovu sezonu, a i veći dio iduće. Oporavak od ovakve ozljede traje od devet do dvanaest mjeseci. 

Velika Gorica: HNK Gorica i NK Vukovar sastali se u 13. kolu Prve HNL
Velika Gorica: HNK Gorica i NK Vukovar sastali se u 13. kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Prema Transfermarktu vrijedi 300.000 eura, a s Osijekom ugovor ima do 2028. godine. Za Osječane je odigrao 11 utakmica i podijelio jednu asistenciju. Na terenu je u 2026. godini proveo 741 minutu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivša odbojkašica fotkom je srušila društvene mreže. Neki smatraju da je otkrila previše...
VRUĆA KAYLA

FOTO Bivša odbojkašica fotkom je srušila društvene mreže. Neki smatraju da je otkrila previše...

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
FOTO Putinova ljubimica imala je velike planove. Morala je na operaciju i tu joj je počeo pakao
VELIKA GIMNASTIČKA NADA

FOTO Putinova ljubimica imala je velike planove. Morala je na operaciju i tu joj je počeo pakao

Lala Kramarenko, nekadašnja nada ritmičke gimnastike, sada se bori s posljedicama političkih zabrana i liječničke pogreške. Njena sportska budućnost postaje sve neizvjesnija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026