Novi šok za Osijek! Ozlijedio se ključni igrač i motor momčadi

Osijek se ove sezone muči s lošim rezultatima, ali i ozljedama u prvoj momčadi. Crni niz na Opus Areni se nastavlja; sada je prednje križne ligamente potrgao David Mejia (22) i to nakon što su identičnu ozljedu doživjeli Anton Matković i Stanislav Šopov. Nakon što je odradio magnetsku rezonancu potvrđena je najgora vijest; Kolumbijac je doživio jednu od najgorih sportskih ozljeda.

Stigao je u Osijek iz Vukovara početkom godine bez previše pompe, ali je svojim nastupima i ustrajnošću potvrdio kvalitetu te osvojio navijače kluba s Pampasa. Zbog ozljede će zasigurno propustiti ovu sezonu, a i veći dio iduće. Oporavak od ovakve ozljede traje od devet do dvanaest mjeseci.

Prema Transfermarktu vrijedi 300.000 eura, a s Osijekom ugovor ima do 2028. godine. Za Osječane je odigrao 11 utakmica i podijelio jednu asistenciju. Na terenu je u 2026. godini proveo 741 minutu.