Novi Španjolac stiže u Hajduk. Otkrivamo detalje transfera...

Novi Španjolac stiže u Hajduk. Otkrivamo detalje transfera...
Posao dovođenja Almene izgleda jako dobro jer je Hajduk dobio mladog i potentnog igrača za mali novac, svakako unutar ovoga ljeta postavljenih gabarita, a potencijalno mogu zaraditi dobru odštetu ako mladi Španjolac proigra

Hajdukov prijelazni rok već je neko vrijeme ulazio u završnu fazu, a zadnja dva transfera trebala bi označiti i njegov kraj, naravno, ako na Poljud ne sleti neka iznenadna nemoralna ponuda. Sporazumni raskid ugovora s Yassine Benrahouom i angažman Ilkera Almene trebali bi dakle biti zadnji potezi sportskog direktora Hajduka Gorana Vučevića i njegovog prvog asistenta Ivana Rakitića ovoga ljeta. I premda ova dva posla nisu izravno vezana, već smo najavili kako nakon Ivušića, Karačića, Racija, Pajazitija, Gonzaleza, Guillamóna i Rebića, novi igrač može stići na Poljud samo ako se Hajduk riješi barem jednog igrača i oslobodi prostor u budžetu, o čemu smo pisali u više navrata. 

