Novi Šukerov biznis. Otvorio je restoran u Vegasu, posjetio ga i Dalić: 'Voli rulet, ali nije kockar'

Legendarni napadač hrvatske nogometne reprezentacije i bivši predsjednik HNS-a Davor Šuker (56) otvorio je u srpnju prošle godine restoran u Las Vegasu, piše Večernji list. Šuker je suvlasnik objekta Top koji se nalazi na Tropicana Avenue, a poslovni mu je partner Sejo Kašić (56). Nedavno su ga posjetili predsjednik HNS-a Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić i prvi čovjek Rijeke Damir Mišković dok su bili na Super Bowlu.

- O restoranskom biznisu ne zna ništa i neće se miješati jer ima maksimalno povjerenje u mene. Znamo se više od 20 godina, upoznali smo se u Zagrebu, u uredu mog sugrađanina Orsata Zovka. Nakon toga dolazio je u Vegas gdje bi znao biti po mjesec, dva pa smo se nastavili družiti. On mi je kao brat. Kad smo čuli da Bugari prodaju restoran, dogovorili smo se da ga kupimo i otvorimo nešto naše - kaže Kašić za Večernji.

Zamislili su ga kao sportski bar, ima 12 televizora i jedini je hrvatski restoran u Vegasu, jedan od rijetkih na zapadnoj obali. Meni je složio dubrovački kuhar Mate Stulić, tamo su nastupali Petar Grašo i Alen Slavica.

- Poslužujemo autohtonu hrvatsku sol, masline, maslinovo ulje, pršut, vina i originalne hrvatske slastice. Moji su favoriti morski rižoto, pasta sa škampima i tartufima na bijelo i kolač od rogača.

Sejo Kašić kaže kako je preko prijatelja Šukera bio u kampu reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Brazilu. Bio je u avionu s "vatrenima", zaigrao i stolni tenis s nekim od igrača. Prije otvaranja restorana 23 godine radio je u hotelu Bellagio, jednom od najatraktivnijih u Vegasu, gdje je susreo brojne poznate face. A kakav je Šuker u igrama na sreću?

- Ja sam bolji pokeraš, nastupam i na turnirima. On ne igra poker, nego rulet. Misle da je on kockar, ali nije. Voli Vegas, ali zbog restorana i predstava koje se održavaju po hotelima, a neke od njih gledao je po 20 puta. Tko god je u životu nešto ostvario, obično dođe do Vegasa malo kockati. Čim netko kocka, makar i radi zabave, odmah ga prati glas da je ovisnik - rekao je Kašić.