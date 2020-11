Novi 'supermeč': Adesanya na Blachowicza - prvak na prvaka!

Whitea je razočarala prodaja PPV-ova priredbe koju su predvodili Khabib i Gaethje pa je posegnuo za novim sudarom dvojice prvaka. Poluteška i srednja kategorija, Adesanya protiv Blachowicza - okršaj je potvrđen

<p>Htio sam da se ponovno borbe Adesanya i <strong>Whittaker</strong>. To je borba koja ima najviše smisla. No Robert se ne želi s njim boriti, što je prilično ludo, pa smo onda odlučili pustiti Adesanyu da se bori protiv koga on želi, a to je Jan. Israel je tip koji se želi konstantno boriti i biti zaposlen. Neće morati odbaciti pojas prvaka srednje, jer će se htjet boriti u najkraćem mogućem roku</p><p>Rekao je to predsjednik UFC-a Dana White o novom 'supermeču' između prvaka srednje i poluteške kategorije, <strong>Israela Adesanye </strong>(31) i <strong>Jana Blachowicza</strong> (37). Još nije poznato kad će se meč održati, ali službeno je da prvak poluteške kategorije ima novog izazivača. </p><p>Pojasnio je Dana što ga e potaknulo na tu borbu te je istaknuo da je ljut na Australca koji ne želi uzvrat protiv Adesanye. Nakon što je <strong>Jon Jones </strong>napustio titulu u poluteškoj kategoriji, Blachowicz je u meču za upražnjenu titulu pobijedio <strong>Dominicka Reyesa</strong>, a mnogi su se nakon toga ponadali kako su prvi u redu izazivača za titulu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Aleksandrom Rakićem</strong></p><p>Tu su Thiago <strong>Santos</strong>, Glover <strong>Teixeira </strong>pa i Aleksandar <strong>Rakić </strong>koji će ipak morati pričekati na novu priliku. U srednjoj je kategoriji situacija nešto jasnija jer Adesanya praktički ni nema novih izazova. No, bilo kako bilo, očekuje nas još jedan supermeč u kojem će Israel mati sličnog protivnika kao što je bio <strong>Paolo Costa</strong>, samo u kategoriji iznad.</p><p>Podsjetimo, Jan Blachowicz bio je na rubu kraja svog puta u UFC-u, a onda je u odličnom meču u zagrebačkoj Areni slavio protiv našeg <strong>Igora</strong> <strong>Pokrajca. </strong>Spasilo ga je to iako je poslije odmah dva puta poražen. Onda je krenuo u nevjerojatni niz od devet mečeva u kojima je izgubio samo jednom i to protiv Thiaga <strong>Santosa</strong>, trenutno prvog izazivača u poluteškoj. </p>