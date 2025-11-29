Novi teški poraz rukometašica na Svjetskom prvenstvu: Evo što nam je potrebno za prolaz

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u svom je drugom nastupu u skupini A na Svjetskom prvenstvu u Rotterdamu očekivano upisala i drugi poraz, bolje su bile aktualne europske doprvakinje Dankinje sa 35-24 (16-10). Dejana Milosavljević je s pet golova bila najefikasnija u sastavu Hrvatske, dok su Andrea Aagot Hansen, Elma Halilčević i Julie Scaglione zabile po šest puta za Dansku.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Protiv favorizirane Danske Hrvatska je dobro otvorila susret te je zahvaljujući obranama Bešen čak imala i minimalnu prednost u otvaranju susreta. No, ravnopravna utakmica trajala je samo do 13. minute kada je bilo 5-5, a zatim se Danska s četiri uzastopna gola odvojila te je do kraja susreta samo bilo pitanje s kolikom će razlikom završiti dvoboj.

Hrvatska je tako i nakon dva kola ostala bez boda, dok je Danska stopostotna s maksimalna četiri boda. Ranije u subotu je u ovoj skupini drugu pobjedu ostvarila i Rumunjska koja je sa 31-27 svladala Japan koji je tako pretrpio drugi poraz.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Kako u drugi krug natjecanja idu po tri najbolje reprezentacije iz svake skupine jasno je kako su Danska i Rumunjska prošle te će u ponedjeljak igrati za prvo mjesto, dok će Hrvatska i Japan također u ponedjeljak od 18 sati igrati izravni dvoboj za treće mjesto i nastavak natjecanja. Kako je Hrvatska u prva dva nastupa izgubila kombinirano sa 20 razlike, a Japan sa 21, Hrvatskoj je za treće mjesto dovoljan i neodlučeni rezultat.