Novi trener Dinamovih juniora prisjetio se čuvanja Ronaldinha: 'On radi finte, ja samo gledam'

Dinamo je predstavio Kristijana Polovaneca kao novog trenera juniora. Bivši stoper prošao je niz klubova u karijeri, a najduže se zadržao u Dinamu gdje je igrao od 1998. do 2003. Polovanec je igrao i za mlade reprezentacije Hrvatske, a 2000. je s U-20 selekcijom "vatrenih" igrao protiv Ronaldinhovog Brazila.

Fantastični Brazilac zabio je dva gola na toj utakmici, a Polovac se gostujuću u Podcast Inkubatoru prisjetio te utakmice.

- Bilo je specifično otići u Nigeriju, daleko na drugi kontinent. Mi nismo znali ni Ronaldinha ni nikoga, ali svejedno vidiš Brazil, misliš si 'wow'. Prošli smo grupu, a onda smo u četvrtfinalu išli na njih.

Zagreb: Revijalnom utakmicom i tortom proslavljen Dan Nogometnog kluba Sesvete | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Mi treniramo na istom terenu kao i Brazil. Martin (izbornik Novoselac op. a) kaže 'hajdemo mi trenirati centaršute ovo ono... ' a Brazilci igrali samo "ševu". Novoselac nam kaže: 'oni driblaju, ali ne odmiču' - prepričava Polovanec.

- Drugi dan dođe utakmica i Brazilci nas masakrirali. Dobili nas 4-0, ne znam jesmo mi koji put uputili udarac. Ronaldinho je igrao na mojoj strani, radio je neke "bicikle" i "zmijice", ja sam to samo gledao.

Sesvete: Kristijan Polovanec, trener NK Croatia Prigorje | Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- Dan danas mi klinci ne vjeruju da sam igrao protiv Ronaldinha. Ostane ti to za sva vremena - prisjetio se Polovanec koji je preuzeo Dinamove juniore nakon odlaska Banovića.

- Da, ovdje sam od ljeta. Dva puta sam razgovarao sa sportskim direktorom i direktorom naše akademije, prvotno je bilo zamišljeno da preuzmem neku mlađu selekciju, no ja sam rekao da preferiram neku stariju selekciju. Našli smo se negdje na sredini, predstavili su mi ideju da individualno radim s braničima iz naših pionira, kadeta i juniora. To je bio prijedlog koji mi se svidio pošto sam svojevremeno bio obrambeni igrač i mislim da smo u šest mjeseci puno toga napravili, stvorili smo neke automatizme i to se moglo vidjeti na utakmicama. Osobno sam jako zadovoljan napretkom, a zadovoljna je bila i akademija, kao i treneri selekcija s čijim sam igračima radio tako da je za mene to predstavljalo idealno uhodavanje za ovo što me čeka - rekao je za Dinamove službene stranice.

U juniorskom prvenstvu Dinamo zaostaje za Lokomotivom. "Modri" su još živi u Europi. U Ligi prvaka mladih idu na Barcelonu. Dvoboj se igra 11. ili 12. veljače.

- Slažem se da smo u Ligi prvaka dramatično prošli dalje, ali imali smo ozbiljne protivnike, igrali smo doista sjajno. Nažalost, jednu dobivenu utakmicu u Bratislavi koja ni po čemu nije smjela završiti ničime osim našom pobjedom, na kraju nismo pobijedili, pa nam se to možda malo i vratilo u samoj završnici prvog kruga, prošli smo onako slatko, nakon iščekivanja. U prvenstvu je zaostatak velik, ali tu svakako sve pohvale zaslužuje Lokomotiva na čelu s trenerom Nikicom Jelavićem. Još uvijek nemaju poraz, no mi ćemo dati sve od sebe, gledati isključivo sebe i boriti se do zadnje minute, pokušati to stići ako je moguće. Ako nije, čestitat ćemo protivniku na boljoj sezoni, tako je to u nogometu i u sportu općenito.