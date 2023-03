Novi trener Osijeka: Svi nas se ovdje trebaju bojati. A taj frajer će na Maksimiru igrati u prvoj!

Borimir Perković (55) vratio se u Gradski vrt 24 godine nakon što ga je napustio kao igrač. Preuzeo je Osijek u delikatnom trenutku nakon egzodusa u zimskom prijelaznom roku i pet utakmica bez pobjede, od čega četiri u kojima nije zabio gol. Rene Poms sporazumno je napustio klub u četvrtak, a već isti dan Perković je dogovorio suradnju.

Igrao je od ljeta 1997. do ljeta 1999. u Gradskom vrtu i osvojio je jedini klupski trofej, Kup, koji je 1992. osvojio i s Inkerom iz Zaprešića. Bio je i trener toga kluba, kasnije i rezervne momčadi Al-Aina, potom Šibenika i Varaždina, odakle je otišao ujesen 2019.

- Hvala predsjedniku Sakalju, gospođi Koprivnjak, sportskom direktoru Kuleševiću i gospodinu Čoharu na ukazanom povjerenju. Znam jako dobro u koji klub i grad sam došao i među koje ljude. Veselim se svemu što je ispred mene i što me čeka. Izazov je biti trener Osijeka, veselim se i jedva čekam da počnemo trenirati. Osjećaj je dobar, vjerujem da ćemo svi zajedno s ljudima u klubu i oko njega napraviti dobar posao. Da ćemo na kraju sezone biti uspješni i sretni, da ćemo osvojiti poziciju koja nas vodi u Europu. Iznimno sam ponosan i sretan što sam trener Osijeka - rekao je Perković na predstavljanju.

Otkrio je i stručni stožer.

- Sa mnom će biti Ivo Smoje, Karlo Primorac, Filip Šušnjara i Marin Vučko. Postoji mogućnost da se priključi još jedan trener, vidjet ćemo kroz tri, četiri dana. To su ljudi koje poznajem jako dobro, prijatelji su mi i bivši suigrači. Znam da su dobre osobe, da razumiju nogomet i uvjeren sam da ćemo surađivati jako dobro.

Možete li preokrenuti sezonu? Dolaze četiri jako teške utakmice za "bijelo-plave".

- Gledajte, u ovom trenerskom poslu nema kalkulacija. Hrabrost je vrlina, trener treba biti hrabar. Svjestan sam situacije, znam gdje je Osijek bio prije mjesec ili dva i gdje je sad. Nije me strah, po prirodi sam hrabar. Uzdam se u sebe i trenerski posao.

Imate li sliku o kadru?

- Imam. Gledao sam Osijek puno utakmica, što uživo, što na televiziji. Imam jako dobru sliku, ali drugačije je kad ste svaki dan s igračima, kad upoznate njihove mane i vrline, onda je to puno bolje i kvalitetnije nego u ovom momentu. Ali neće mi trebati puno vremena, vrlo brzo ću upoznati sve igrače.

Što je najveći problem Osijeka i kako želite igrati?

- Ne bih konkretno, imat ćemo vremena i moći ćemo o tome. Moram prvo popričati s igračima. Njima bih nešto prvo želio kazati nego ovdje pred vama. Imam ideju kako bih htio igrati, nadam se da ona ima smisla i da će proći. Osijek je Osijek, treba biti svoj, imati svoj način i stil igre, tome težiti u svakoj utakmici bez obzira na to gdje igrali i u kojem sustavu.

Kakav je to nogomet koji bi navijači Osijeka mogli gledati?

- Teško je to konkretno odgovoriti odmah od prve utakmice. Imat ću dva treninga, ali neke stvari mogu se napraviti. Želja je da je Osijek prepoznatljiv po stilu, načinu i ideji igre. Treba igrati jednostavan i napadački nogomet i svi koji dolaze ovdje trebaju se bojati Osijeka. Želim da moji igrači budu svoji.

Kakva je dugoročna perspektiva?

- Što je prošlo, gotovo je, nema smisla puno o tome pričati. Fokus treba biti na ovoj poziciji koju imamo, držati je i reći da smo uspjeli na kraju sezone, da igramo Europu - rekao je Perković.

Jeste li bili iznenađeni kad je došao poziv?

- Na neki način i jesam. Bilo mi je ugodno razgovarati sa sportskim direktorom. Dao mi je do znanja da sam jedan od kandidata, da postoji mogućnost da dođem u Osijek.

Hoće li vam olakšati što je prva utakmica na Maksimiru? Nemate što izgubiti.

- Imate što izgubiti. Pobjeda je tri boda, poraz nula. Imam dva treninga, vidjet ćemo što možemo napraviti. Pripremit ćemo se kao za svaku drugu utakmicu, bio to Dinamo u Maksimiru ili netko drugi ovdje u Gradskom vrtu.

Osijek je zabio jedan gol u zadnjih pet utakmica. Koje je rješenje za napadačku krizu?

- Puno je faktora. Imam metode na treningu i način na koji radim. Vjerujem da će te metode igrači prihvatiti i da ćemo početi zabijati.

Treba li Osijeku novi napadač?

- Jeste vidjeli malog Živkovića kad je zabio Hajduku, što je napravio? Njegova reakcija i instinkt, njegova intuicija je bila da je išao po loptu. Jeste li vidjeli kako ju je zgrabio? I nakon dvije, tri sekunde se počeo veseliti. E, on je frajer! I sad ću vam reći još nešto: Taj frajer će igrati u nedjelju protiv Dinama od prve sekunde, a ne znam ga. Znači, nisam ga još upoznao. Taj mali će biti u prvih 11.

Tko će na desnog beka?

- Imamo ideju, razgovaramo otkako sam došao s asistentom i pomoćnicima. Ne mogu sad biti toliko konkretan pa reći "to ću napraviti" osim ovoga što sam rekao.

Što ćete tražiti od igrača?

- Spomenuo sam, mi smo Osijek. Ne možemo parkirati autobus u 16 metara i igrati samo obranu. Imat ćemo ideju, ne ovisi sve o nama. Ali Osijek treba biti odlučan, hrabar, rezolutan i tražiti bodove bez obzira na to tko je na drugoj strani.

Što je s Kristijanom Lovrićem, zašto je u lošoj formi?

- On je jedan od igrača koji me jako zanima da vidim na licu mjesta i osjetim što je to. Činjenica je da ne daje ni blizu onoga što je davao igrajući za Goricu. Svi koji prate nogomet znamo da je jako dobar i kvalitetan igrač, odličan. Zašto, trebat ću otkriti. Vjerujem da ću mu pomoći, i Ivo i Karlo, da bude pravi, da donosi što smo svi očekivali od njega. Nažalost, do ovog momenta još to nije dao.

'Žaper je vezni igrač'

Mihael Žaper pod Pomsom je igrao stopera. Gdje ga vidite?

- On je osjetio da može tamo dati nešto momčadi. Konkretno, jako cijenim Žapera kao igrača. Gledajući sa strane utakmice na televiziji i uživo, mislim da je vezni igrač, to mu je prva pozicija. Ali kvalitetan je, igrao je dobro na poziciji stopera. On je šestica ili osmica, to ćemo još vidjeti. Ali može igrati i jednu i drugu poziciju.

Kako vidite Miju Caktaša i što je s drugim mladim igračima?

- Mijo je igrao jako dobro neke utakmice, zabio golove. On treba biti konkretan, koji treba biti važan za momčad. On je strijelac, on je dokazan igrač. Nema tu spora. Moguće je da ima prostora i da može biti bolji. Tu je trener koji mu može pomoći da iskaže potencijal do kraja. Bez obzira na potencijal i godine, vjerujem da mu mogu pomoći da bude još bolji - rekao je Perković i zaključio:

- Što se tiče mladih igrača, moram ih malo vidjeti i upoznati malo konkretnije, biti bliže njima. Ne bih volio vraćati se puno unatrag, ali radeći u Interu i Šibeniku, čuli ste, kad igrač uđe u žrvanj prve momčadi, nema više mlad ili star, gleda se samo koliko je dobar. Ne bojim se, daj Bože da ti mladi imaju kvalitetu i sposobnost, moju će kvalitetu sigurno imati. Uvjeren sam da će dobiti priliku, trebaju samo slušati.

