Kulešević ušao u raspravu s novinarom: Prijelazni rok smo odradili jako, jako dobro (!?)

Zanimljivo je bilo na konferenciji za medije u Gradskom vrtu uoči nedjeljne utakmice protiv Dinama na Maksimiru (17.30). Pred novinarima se, osim novog trenera Borimira Perkovića, pojavio sportski direktor Ivica Kulešević (53).

- Bori Perkoviću želim puno sreće u radu u Osijeku i njegovom stožeru, navijačima i svima vama. Nema potrebe posebno pričati o njegovoj igračkoj karijeri. Što se trenerske tiče, isto vrlo uspješna i dobili smo puno dobrih povratnih informacija od ljudi s kojima je radio. Tako je odluka pala na njega - rekao je Kulešević u uvodu.

Upitali su ga tko je odlučio o smjeni Renea Pomsa i izboru Perkovića. Prema njegovu odgovoru dalo bi se zaključiti da je kontakt uspostavljen još i prije utakmice protiv Hajduka u Kupu.

- Komunikacija je s Borom išla jako dobro. Prije dva, tri dana, kad sam ga prvi put kontaktirao, odmah je pokazao spremnost da želi doći. Tajming njegova dolaska je odmah, rekao je da odmah želi doći jer je pred nama najteže moguće gostovanje protiv Dinama na Maksimiru, to je jako bitno. Odmah je bio spreman prihvatiti se ovako zahtjevnog zadatka. Ja kao sportski direktor preuzimam maksimalnu odgovornost za to. Boro je došao na moj prijedlog, u dogovoru s čelnicima kluba. Kao i zbog izlaznih i ulaznih transfera, ima novi model. Predlažem nešto čelnicima kluba i onda odlučujemo idemo li ili ne idemo u to - rekao je sportski direktor Osijeka.

Kakva je dugoročna perspektiva kluba?

- Strategija koju smo zauzeli je dugoročna, svima će nam trebati malo strpljenja s obzirom na pomlađivanje momčadi i trenutačni igrački kadar koji je jako dobar za ambicije koje imamo. Nadali smo se da ćemo u Kupu doći malo dalje, možda do finala ili osvojiti ga. Ali budemo iskreni, u zadnjih deset godina smo osvojili osam kupova pa ove nismo pa smo malo šokirani. Ili imamo pet titula u vitrinama pa ove nećemo pa smo šokirani. Znate da imamo velika ulaganja u infrastrukturu i dovršetak stadiona, što ide u jako dobrom smjeru. Paralelno se pokušavamo osnažiti na svim nivoima, na trenerskom i igračkom. Imamo ambicije vratiti se i pokušati ispuniti želje najvjernijim navijačima. Te želje jednake su kao i naše, donijeti trofej i osvojiti prvenstvo, što nije nemoguće, da pokušamo osvojiti Kup, kao i da pokušamo osigurati grupnu fazu jednog od europskih natjecanja. Od tih želja nećemo odustati. Ako se svi budemo držali točno zadanih parametara, vjerujem da u skoroj budućnosti to možemo napraviti. Ali treba strpljenja. Išli smo u jednom smjeru, iz nekog razloga okrenuli smo drugu filozofiju. Pokazat će se što je bilo bolje. Vraćamo se na početne postavke, imamo zajednički cilj i vjerujemo da ćemo brzo doći do njega.

Kad će biti prva utakmica na novom stadionu?

- Nisam upoznat s time. Vjerojatno nekad u svibnju ili lipnju, ali nemamo konačan odgovor - kazao je Kulešević.

- Na vrijeme ćemo sve informirati o prelasku na našu novu sportsku arenu - dodao je glasnogovornik Mario Mihić.

Kakav ugovor ima Perković?

- S novim trenerom postigli smo dogovor do kraja sezone i stožerom. Nadam se da ćemo već vrlo brzo sjesti za stol i ponovno razgovarati o dugoročnijem ugovoru.

'Došao je Bjelica i nismo ispunili očekivanja'

Osjećate li i vi odgovornost za ovo stanje u kojem je Osijek, je li netko od vas razmišljao o odlasku?

- A svi smo odgovorni i zaslužni za uspjehe i neuspjehe. A u kakvom je to Osijek stanju? Završava stadion, najveću investiciju na ovim prostorima. Treći smo u HNL-u, imamo stabilan igrački kadar i financijsku situaciju. Dvije, tri utakmice smo uistinu loše odigrali, prijelazni rok je odrađen tako kako je, jako dobro. To su odluke moje u dogovoru s vlasnicima kluba. Naravno, ako smo 10 igrača iz kadra prodali ili pustili da se nismo osnažili, sigurno smo slabiji nego što smo bili. Laszla nismo uspjeli nadoknaditi, Belju, koji je jedan od najvećih talenata, smo prodali u Bundesligu. Ali imamo i druge igrače koji su isto tako dobri. I njih se nešto pita, i na njima je da povuku Osijek prema naprijed - poručio je Kulešević.

Isti je novinar nastavio:

- Trend nije dobar i optimističan. Trend kluba, smjer u kojem klub ide. Dvije i pol godine su na neki način potrošene na neke iluzije, učinilo se da se stihijski to vodi. Imali smo situaciju da je otišao trener kojemu su dane sve ovlasti. Pa je ostao njegov pomoćnik koji je dobro krenuo... Jeste li planirali ispasti od Hajduka i odigrati četiri utakmice bez postignutog gola?

- Znali smo da je liga zahtjevna i da ne ide sve kao po loju, da dolaziš i pobjeđuješ, osvojiš Kup, uđeš u Europu tek tako. Kako znate što smo planirali? Pričamo dugoročno. Došao je Nenad Bjelica za trenera i sportskog direktora, bila je strategija i nismo ispunili očekivanja, jedan od trofeja i grupna faza Europe. Odlaskom Nenada došla je druga filozofija, pomladili smo momčad, idemo u drugom smjeru i to je to - dodao je Kulešević.

Jeste li se malo precijenili kad ste pustili deset igrača? Bivši trener nije mogao ni popuniti zapisnik, tu su bili kadeti i juniori.

- Prijelazni rok je odrađen u dogovoru s vlasnicima po pravilima službe jako, jako dobro. Napravili smo točno što smo planirali. Bilo je ponuda za naše igrače, odbili smo milijunske transfere. Nikakva rasprodaja, točno smo slijedili strategiju kluba. Dali smo priliku mladim igračima da vidimo na koga možemo računati u novom projektu s novim stadionom.

