Novi trener Tottenhama: Nisam ja bolji od Tudora, cijenim ga

Talijanski stručnjak Roberto De Zerbi održao je svoju prvu konferenciju za novinare kao novi trener Tottenhama. Na klupi je naslijedio Igora Tudora, koji je dobio otkaz nakon samo 44 dana i sedam utakmica. De Zerbi preuzima momčad u iznimno teškoj situaciji, sa samo sedam kola do kraja prvenstva i jednim bodom prednosti ispred zone ispadanja.

Na samom početku, De Zerbi se osvrnuo na svoje prethodnike, Thomasa Franka i Igora Tudora, te im je iskazao veliko poštovanje, naglasivši kako se ne smatra superiornim.

​- Ne mislim da sam bolji od Franka ili Tudora, smatram ih jako dobrim trenerima. Pokušat ću donijeti svoj stil, svoj karakter i svoje snage kako bismo ostvarili cilj, što je sada najvažnije - poručio je Talijan.

​- Uvjeren sam u kvalitetu igrača jer sam u prošlosti bio vrlo blizu dovođenja mnogih od njih u svoje bivše klubove. Ponosan sam i sretan što sam ovdje - dodao je.

Zadatak koji čeka 46-godišnjeg stratega nimalo nije lak. Tottenham u 2026. godini još nije ostvario pobjedu u prvenstvu na domaćem terenu, a od 26. listopada prošle godine upisao je samo dvije. Situaciju dodatno otežavaju brojne ozljede ključnih igrača.

Kreativci Dejan Kulusevski i James Maddison dugo su bili izvan terena, a posljednji udarac stigao je viješću da je ljetno pojačanje Mohammed Kudus doživio novi peh u oporavku te je za njega sezona vjerojatno gotova. De Zerbi je potvrdio i da će golman Guglielmo Vicario propustiti gostovanje kod Sunderlanda zbog operacije kile. Talijan je poslao i jasnu poruku svojim igračima o odnosu prema navijačima, koji su, kako kaže, uz klub bez obzira na sve.

​- Poruka mojem stožeru i igračima je da moramo zaslužiti podršku navijača jer oni pate jednako kao i mi. Za navijače postoji samo jedan klub. Igrači se mogu mijenjati, ali navijačima je njihov klub jedinstven. Moramo ih usrećiti pravim duhom i ponašanjem na terenu.