Novi trener Zvezde otpisao je Borjana: 'Nisam ovo zaslužio'

Crvena zvezda je nakon prvenstva osvojila Kup preokretom protiv Čukaričkog (2-1), a u tom je susretu sreće imao kanadski reprezentativac Milan Borjan (35) jer su ga suigrači 'spasili' nakon što je dobio gol direktno iz kornera. No, bilo je to kratkoročno, jer je to vrlo vjerojatno bila posljednja utakmica kanadskog reprezentativca u dresu kluba s Marakane.

Foto: Dusan Milenkovic/ATA Images/PIXSELL

Podsjetimo, Marko Docić (35) zabio je gol direktno iz kornera, ali su 'crveno-bijeli' uspjeli preokrenuti utakmicu na krilima Aleksandra Pešića (31). Znalo se da je to posljednja utakmica trenera Miloša Milojevića (40), a dolaskom Izraelca Baraka Bakhara (44) stvari su se promijenile.

Rekao je golmanu rođenom u Kninu da ga ne vidi kao prvog golmana te da može potražiti novu opciju. A dosadašnji kapetan Zvezde tako bi mogao promijeniti dres jer želi braniti za Kanadu na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

- Lijepo smo pričali kad je Bakhar došao u Beograd, tad sam ga upoznao. A kad sam stigao u Pariz, novi trener mi je priopćio preko telefona da više nisam prvi golman i da ne računa na mene. Iskreno, povrijeđen sam i jako mi je teško jer nisam zaslužio da me trener koji je dva dana u klubu nazove i kaže takvu informaciju. Mislim da su trebali pokazati poštovanje prema nekome tko je u Crvenoj zvezdi šest godina - rekao je Borjan za Žurnal pa zaključio:

Foto: Dusan Milenkovic

- Glava mi je vruća, povrijeđen sam i tužan. Ne želim reći nešto pogrešno. O meni neka pričaju rezultati i šest godina titula, duplih kruna i nadljudskih napora. Vrijeme je uvijek najbolji pokazatelj. U svakom sam slučaju Zvezdin vojnik i imam ugovor do 2026. godine. Srce mi kuca za Crvenu zvezdu i to mi nitko ne može oduzeti.