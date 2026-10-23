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EVO KAKO STE GLASALI

Novi trijumf Hajduka: Dalissonu najviša ocjena, vezni red sjajan!

Piše Jakov Drobnjak,
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Novi trijumf Hajduka: Dalissonu najviša ocjena, vezni red sjajan!
Susret 2. kola Konferencijske lige između Thuna i Hajduka | Foto: PIXSELL
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THUN - HAJDUK 0-1 Hajduk je šokirao Thun i slavio u Europi, a junak je bio Dalisson s golom i ocjenom 4.6. Šego je promašio penal, ali pobjeda nije izmakla

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Nova velika pojbeda Hajduka u Europi za savršen start Konferencijske lige. Nakon Ajaxa, "bijeli" su s 1-0 srušili šivarcki Thun u gostima i pokazali da su ove sezone prava klapa i momčad koja će biti problem svakom protivniku. Čovjek odluke bio je Dalisson u 17. minuti, a u anketi smo vas pitali da od 1 do 5 ocijenite igrače splitske momčadi.

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Thun - Hajduk 0-1 VIDEO
Thun - Hajduk 0-1 | Video: HNK Hajduk

Najbolju ocjenu dali ste upravo Dalissonu (4.6). Brazilac je, uz to što je zabio sjajan gol, bio rastrčan na terenu i prava opasnost za Švicarce. Ukupno je pucao četiri puta na gol, a uzdrmao je i prečku. Nakon njega čak 4.5 dobio je veznjak Alberto del Moral. Mozak operacije "bijelih" uz Khalila Fayada (4.4). Imao je 2/2 uspješna dribilnga, četiri puta je presjekao loptu i šest puta otklonio opasnost po gol Hajduka, a ni jednom nije bio predriblan. Fayad je također bio sjajan sa 89 posto točnih dodavanja.

Oduševio vas je i Toni Silić na golu Hajduka. Golman Splićana dobio je ukupnu ocjenu 4.3, a dobru utakmicu potvrđuju i brojke. Četiri obrane, od čega tri unutar 16 metara, a imao je i 5/5 uspješnih istrčavanja. Istu ocjenu kao Siliću dali ste i Šimunu Hrgoviću. Marko Livaja je ušao u 78. minuti, a njega ste ocijenili sa 4.2.

Samo ste četvorici hajdukovaca dali ocjenu ispod četiri. Trojica su igrači s klupe: Alec van Hoorenbeeck (3.8), Leander Dendoncker (3.8) te Carlos Martin (3.5) koji je ušao u 85. minuti. Najlošije ocijenjeni igrač Hajduka je Michele Šego (3.5) koji je u 68. minuti promašio penal za 2-0, ali to na kraju nije koštalo Hajduk velike pobjede u Europi.

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