VIDEO Udarac za Ferrari! Leclerc silovito pogodio ogradu, čulo se jezivo disanje pa stravičan urlik

Nizozemac Max Verstappen pobjednik je utrke za Veliku nagradu Francuske, 12. u sezoni. Ferrarijev Charles Leclerc uvjerljivo je vodio do 18. kruga kada je izletio sa staze Paul Ricard što je momčadi 'propetog konjića' prouzročilo nove noćne more, a Red Bullu otvorilo put do pobjede.

Bila je ovo sjajna utrka za momčad Mercedesa, koja je prvi put ove sezone završila s dvojicom na postolju. Lewis Hamilton je u 300. nastupu u Formuli 1 bio drugi, a George Russell treći. Četvrti je završio Sergio Perez, peti Carlos Sainz, šesti Fernando Alonso, sedmi Lando Norris, osmi Esteban Ocon, deveti Daniel Ricciardo, a top 10 zatvorio je Lance Stroll.

Odličan start odradio je Leclerc i premda ga je Max Verstappen napao već na prvom zavoju uspješno se obranio. Lewis Hamilton je uspio iskoristiti lošiji start Sergija Pereza pa se probio na treće mjesto.

Prvu ozbiljniju akciju vidjeli smo u šestom krugu kada je Verstappen s vanjske strane probao proći Leclerca, no Monegažanin je odolio pokušaju.

Nizozemac je cijelo vrijeme najvećem rivalu ove sezone bio 'u mjenjaču' i razmak se nije dizao iznad jedne sekunde.

U međuvremenu je Carlos Sainz nizao suparnike jednog za drugim i u 12. krugu probio se na 11. poziciju prestigavši Sebastiana Vettela. Podsjećamo, startao je s 19. zbog izmjena na pogonskoj jedinici.

Verstappen nikako nije mogao prestići Leclerca koji je odlično držao prednost. Nizozemac čak nije uspio ni doći do prilike za napad pa su u Red Bullu povukli potez u 16. krugu i aktualnog prvaka pozvali u boks. Dobio je tvrdu komponentu guma.

Krug kasnije, Sainz je prošao i Ricciarda (prethodno i Strolla) te se probio do devete pozicije. McLaren i Aston Martin nisu imali šanse protiv snažnijeg Ferrarija.

U istom krugu Lando Norris napravio je grešku i otišao preširoko, vjerojatno i zbog guma koje više nisu držale kao na početku, pa ga je Verstappen vrlo lako prošao i stigao do šeste pozicije.

A u 18. krugu se dogodio veliki šok za Ferrari! Charles Leclerc je jedini u cijelom trkaćem vikendu izletio sa staze i udario u barijeru. Koban je bio izlaz iz zavoja. Monegažaninu je proklizao stražnji kraj prilikom dodavanja gasa, a definitivno nisu pomogle gume koje su bile dobrano istrošene. Ferrari je tako doživio još jedan težak udarac ove sezone.

U prijenosu se čulo teško i jezivo, uzrujano disanje Leclerca nekoliko sekundi prije nego je povikao: "Neeeeeeeee!"

- Je li dobro, je li sve u redu s njime? - upitao je Verstappen na što su mu iz Red Bulla potvrdili da jest.

Naravno, svi bolidi koji još nisu bili u boksu pohrlili su promijeniti gume, a na stazu je izašao sigurnosni automobil. Povukao se u 20. krugu i utrka se nastavila.

Poredak prvih 10 nakon Leclercova izlijetanja bio je Verstappen, Hamilton, Perez, Russell, Sainz, Alonso, Norris, Ricciardo, Ocon, Stroll.

Sainz je u 30. krugu odradio predivan potez i pretekao Georgea Russella te se probio na četvrto mjesto. Prethodno je nekoliko krugova gradio priliku za napad i odlično ju iskoristio. Bila je to, ujedno, i jedina promjena u prvih 10 u središnjem dijelu utrke, no upitan je bio odabir Ferrarija kada je Sainz nakon izlijetanja momčadskog kolege u boksu dobio srednju komponentu guma. U prvih 14 vozača jedino je Sainz na "mediumu", svi ostali su na tvrdim gumama dok je Španjolac zbog nesigurnog puštanja iz boksa zaradio i kaznu od pet sekundi.

Ponovno je španjolski vozač Ferrarija došao u prvi plan u 42. krugu kada je fantastičnim manevrom pretekao Pereza. Bio je to sjajan potez Carlosa Sainza, koji je odmah potom otišao u boks odslužiti kaznu, a pritom i promijeniti gume. Ponovno je izašao na srednjoj komponenti i kasnije odvezao najbrži krug.

Dok je Sainz odrađivao kaznu, priliku je iskoristio Russell i stisnuo Pereza pa je prilikom napada došlo do kontakta. Russell se ljutito javio Mercedesu putem radioveze, a Toto Wolff mu je rekao: "George, zadrži fokus, možeš ga uloviti."

U 50. krugu Alfa Romeo Zhoua Guanyua izletila je sa staze i uslijedio je period virtualne sigurnosti. Nije bilo težeg sudara, Zhou se zaustavio na asfaltnom dijelu staze, no nije mogao nastaviti.

Priliku je iskoristio Russell koji je desetak krugova lovio Pereza i napokon ga uspio uloviti u 50. krugu. Virtualna sigurnost je završila, Perez se kockao i usporio, a Britanac ga je fino nasamario i u nastavak utrke ušao u većoj brzini te ga pretekao.

Poredak prvih 10 u tom trenutku bio je Verstappen, Hamilton, Russell, Perez, Sainz, Alonso, Norris, Ocon, Ricciardo, Stroll.

Verstappen je sačuvao prednost do kraja i poredak prve desetorice se do kraja nije mijenjao. Najveće uzbuđenje do kraja utrke priuštio je Sebastian Vettel, koji je skoro prestigao momčadskog kolegu Strolla za desetu poziciju i barem jedan bod. Stroll je odolio napadu.

