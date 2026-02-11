Novi užas na Igrama! Australac na treningu slomio vrat, u bolnicu prebačen helikopterom

Olimpijski san australskog snowboardera Cama Boltona rasplinuo se na najgori mogući način. Iskusni 35-godišnji veteran, kojem su ovo trebale biti četvrte Zimske olimpijske igre, doživio je stravičnu ozljedu na treningu u Italiji te je umjesto borbe za medalju završio u bolnici sa slomljenim vratom. Njegova kampanja u Milan Cortini završila je i prije nego što je službeno počela, ostavivši australsku reprezentaciju i cijeli sportski svijet u šoku.

Incident se dogodio tijekom treninga za disciplinu snowboard cross u Livignu. Bolton je u ponedjeljak doživio težak pad, no u prvom se trenutku činilo da je sve u redu. Prema izvještajima, sam je ustao i odšetao sa staze, a medicinski tim isprva nije zabilježio nikakve ozbiljne simptome. Međutim, prava drama odvila se sljedećeg jutra kada se Bolton probudio s intenzivnim i pogoršavajućim bolovima u vratu. Odmah je potražio liječničku pomoć, a ono što je uslijedilo potvrdilo je najgore strahove.

Hitna evakuacija i teška dijagnoza

Nakon što je prijavio jake bolove, Bolton je prevezen u olimpijsku polikliniku, gdje je hitni CT pregled otkrio zastrašujuću dijagnozu: dvije frakture vratnih kralježaka. Iako je njegovo stanje opisano kao stabilno, težina ozljede zahtijevala je hitnu akciju. Bez odlaganja, organizirana je njegova evakuacija s planine te je helikopterom prebačen u specijaliziranu bolnicu u Milanu na daljnje pretrage i liječenje. Tamo su ga dočekali stručnjaci koji će u suradnji s australskim liječničkim timom odlučiti o sljedećim koracima. Umjesto Boltona, u tim je kao zamjena pozvan debitant James Johnstone.

Crni niz za australsku reprezentaciju

Nažalost, Boltonova nesreća samo je posljednja u nizu teških udaraca za australsku olimpijsku reprezentaciju. Istog dana kada se on ozlijedio, snowboarderica Misaki Vaughan zadobila je potres mozga na treningu i također je morala odustati od natjecanja. Prije njih, s ozljedama koljena suočile su se i favoritkinja u akrobatskim skokovima Laura Peel te mlada skijašica Daisy Thomas. Šefica australske misije, Alisa Camplin-Warner, izjavila je kako je Bolton, unatoč svemu, dobro raspoložen te da je uz njega i njegova supruga.

​- Cam je želio da njegovi kolege iz tima znaju što se događa, da je dobro i da se o njemu brinu na najbolji mogući način. Srce mi se slama zbog njih, znam koliko rada stoji iza olimpijskog sna - poručila je Camplin-Warner, i sama bivša olimpijska pobjednica koja dobro poznaje rizike zimskih sportova.