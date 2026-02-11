Obavijesti

Sport

Komentari 1
IMA TEŠKE OZLJEDE

Novi užas na Igrama! Australac na treningu slomio vrat, u bolnicu prebačen helikopterom

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 6 min
Novi užas na Igrama! Australac na treningu slomio vrat, u bolnicu prebačen helikopterom
Foto: Instagram

Boltonova nesreća samo je posljednja u nizu teških udaraca za australsku olimpijsku reprezentaciju. Istog dana kada se on ozlijedio, snowboarderica Misaki Vaughan zadobila je potres mozga

Admiral

Olimpijski san australskog snowboardera Cama Boltona rasplinuo se na najgori mogući način. Iskusni 35-godišnji veteran, kojem su ovo trebale biti četvrte Zimske olimpijske igre, doživio je stravičnu ozljedu na treningu u Italiji te je umjesto borbe za medalju završio u bolnici sa slomljenim vratom. Njegova kampanja u Milan Cortini završila je i prije nego što je službeno počela, ostavivši australsku reprezentaciju i cijeli sportski svijet u šoku.

Alpine Skiing - Women's Downhill
65
Foto: REUTERS/FACEBOOK

Incident se dogodio tijekom treninga za disciplinu snowboard cross u Livignu. Bolton je u ponedjeljak doživio težak pad, no u prvom se trenutku činilo da je sve u redu. Prema izvještajima, sam je ustao i odšetao sa staze, a medicinski tim isprva nije zabilježio nikakve ozbiljne simptome. Međutim, prava drama odvila se sljedećeg jutra kada se Bolton probudio s intenzivnim i pogoršavajućim bolovima u vratu. Odmah je potražio liječničku pomoć, a ono što je uslijedilo potvrdilo je najgore strahove.

BROJNI SKANDALI FOTO Najtužniji trenuci u povijesti Igara: Smrt na stazi, teški padovi i stravične ozljede
FOTO Najtužniji trenuci u povijesti Igara: Smrt na stazi, teški padovi i stravične ozljede

Hitna evakuacija i teška dijagnoza

Nakon što je prijavio jake bolove, Bolton je prevezen u olimpijsku polikliniku, gdje je hitni CT pregled otkrio zastrašujuću dijagnozu: dvije frakture vratnih kralježaka. Iako je njegovo stanje opisano kao stabilno, težina ozljede zahtijevala je hitnu akciju. Bez odlaganja, organizirana je njegova evakuacija s planine te je helikopterom prebačen u specijaliziranu bolnicu u Milanu na daljnje pretrage i liječenje. Tamo su ga dočekali stručnjaci koji će u suradnji s australskim liječničkim timom odlučiti o sljedećim koracima. Umjesto Boltona, u tim je kao zamjena pozvan debitant James Johnstone.

THE CANADIAN PRESS 2024-03-23
Foto: Jacques Boissinot

Crni niz za australsku reprezentaciju

Nažalost, Boltonova nesreća samo je posljednja u nizu teških udaraca za australsku olimpijsku reprezentaciju. Istog dana kada se on ozlijedio, snowboarderica Misaki Vaughan zadobila je potres mozga na treningu i također je morala odustati od natjecanja. Prije njih, s ozljedama koljena suočile su se i favoritkinja u akrobatskim skokovima Laura Peel te mlada skijašica Daisy Thomas. Šefica australske misije, Alisa Camplin-Warner, izjavila je kako je Bolton, unatoč svemu, dobro raspoložen te da je uz njega i njegova supruga.

Cameron Bolton
Foto: Patrick Seeger/DPA

​- Cam je želio da njegovi kolege iz tima znaju što se događa, da je dobro i da se o njemu brinu na najbolji mogući način. Srce mi se slama zbog njih, znam koliko rada stoji iza olimpijskog sna - poručila je Camplin-Warner, i sama bivša olimpijska pobjednica koja dobro poznaje rizike zimskih sportova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Hajduku za bivšeg igrača stiže 11.000 eura
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduku za bivšeg igrača stiže 11.000 eura

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Prepoznajete ga? Prije 21 godinu plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...
VREMEPLOV

FOTO Prepoznajete ga? Prije 21 godinu plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...

Te 2005. godine bio je poznatiji samo kao sin Joška Vlašića i brat poznate atletičarke Blanke. Danas je Nikola Vlašić (27) hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Torina
FOTO Nekoliko sati nakon potresa na Poljudu, Livaja i suigrači snimljeni u izlasku
PRETPREMIJERA U SPLITU

FOTO Nekoliko sati nakon potresa na Poljudu, Livaja i suigrači snimljeni u izlasku

Opereta 'Kraljica lopte' jedinstven je spoj splitskog mentaliteta, sportskog entuzijazma i romantične komedije. U utorak navečer održala se pretpremijera u splitskom HNK, a nazočni su bili i prvotimci Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026