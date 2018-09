Novi Vatreni: Došlo je vrijeme za Santinija, Pjacu i Livaju...

Prošla su 53 dana od finala SP-a, od trenutka kad je hrvatska reprezentacija uzela nezaboravno srebro, a sad ih - evo opet! “Mali milijun” dočeka, nekoliko oproštaja od nacionalnog dresa i konačno “da” izbornika Zlatka Dalića su iza nas, a ispred nas su novi izazovi. Za početak, Portugal u Faru...

Susret počinje u 20.45 sati s prijenosom na Novoj TV.

Utakmica je prijateljska, bez prevelikog rezultatskog značaja, ali to ne znači da je nevažna. OK, nije to borba za bodove, no počinje borba za pozicije. Barem za one na kojima postoje veći ili manji upitnici, dvojbe i nejasnoće.

Konkretno, od ruskih junaka i večeras bi u prvih 11 trebali biti Modrić, Perišić, Vrsaljko, Vida, Brozović, Kovačić, Pivarić i Kalinić, a nema više Subašića, Mandžukića i Ćorluke, kojih više neće ni biti, kao što nema ni Rebića, Rakitića, Lovrena, Kramarića...

Njih će, nasreću, biti i dalje, ali ovog puta će se malo odmoriti.

Ovi ostali će pokušati dokazati da su u stanju na pravi način zamijeniti sve njih.

Večerašnja utakmica u Faru bit će, dakle, novi početak Dalićeve reprezentacije. S nekim novim licima, s nekim igračima koji su (pre)dugo čekali svoju veliku šansu. Lovre Kalinić, primjerice, strpljivo je čuvao leđa svome prijatelju Subašiću, a sad će od njega preuzeti reprezentativnu “jedinicu”.

- Dosta je bilo, tu je brat Lovre, sad je na njega red da preuzme... - govorio je Suba još u Rusiji, a novu poruku, vrlo jasnu, poslao je nakon oproštaja.

- Poslao sam Kalinić poruku: ‘Od danas postajem tvoj najveći navijač i potpora. Siguran sam u tvoje sposobnosti’. Isto vrijedi i za Livakovića, Leticu, Posavca... Tko god dođe na red, neće biti straha - uvjeren je Subašić.

Budući da se Ćorluka oprostio, da se Lovren bori s ozljedama, ali i da je Ćaleta-Car prepušten mladoj reprezentaciji, priliku će dobiti i Matej Mitrović. Bio je već tu, u kvalifikacijama za Rusiju pokazao je da se može ozbiljno računati na njega, Portugal će biti šansa da taj dojam još malo prisnaži.

- Nikad neću prežaliti to što nisam bio u Rusiji, što nisam bio dio povijesti, ali život mora ići dalje. Valjda će mi se negdje vratiti - kazao je Mitrović.

U Rusiji nije bilo ni Ivana Santinija, napadača koji igra sjajno posljednjih nekoliko sezona, ali konkurencija je jednostavno bila prejaka. Odlaskom Mandžukića došlo je i njegovo vrijeme, iako se ni sam ne zanosi.

- Dat ću sve od sebe, ali teško će itko zamijeniti Mandžu - kaže Santini, kojem će slijeva asistirati Perišić, dok će desno biti igrač koji tek treba dokazati da se na njega može najozbiljnije računati.

Marko Pjaca - o njemu je riječ - ovog je ljeta otišao na posudbu u Fiorentinu, vjerujući da će biti puno uspješnija od lanjske u Schalkeu, što znači da ga čeka možda i najvažnija sezona u karijeri.

Vrijeme dokazivanja, kako u klubu, tako i u reprezentaciji... Još iz vremena dok je bio u Dinamu znamo koliko može, a sad je trenutak da ponovno izvuče ono najbolje iz sebe.