Novi veliki transfer na pomolu: Filip Benković dolazi u Milan?!

Talijanski velikan Milan uskoro bi mogao u svojim redovima imati koloniju Hrvata. Odnedavni član Rossonera je Ivan Strinić, koji je tamo došao iz Sampdorije, a društvo bi mu trebali praviti Alen Halilović i Filip Benković.

Prema Tuttomercatowebu, stoper Dinama trebao bi se ovog tjedna sa svojim predstavnicima sastati s čelništvom Milana. Benkovićev ugovor trebao bi trajati do 2022. godine, a vrijednost transfera procijenjena je na 15 milijuna eura. Filip je za prvu momčad Dinama zabilježio 76 nastupa, uz šest golova i tri asistencije.

Milan will meet with the intermediaries of Simone Zaza and Dinamo Zagreb defender Filip Benkovic this week. [TMW] pic.twitter.com/GFy5nJXMLL