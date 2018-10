Novi vođa Rijeke: Moguće je da ću završiti karijeru na Rujevici

Dolaskom Igora Bišćana na klupu Rijeke na Rujevici defintivno pušu neki novi vjetrovi. I dok (još) traje rat na relaciji navijači - novi trener, momčad je ipak u novu, "postkekovsku" eru krenula pobjedom kod Intera u Zaprešiću (2-1), i to s čovjekom manje od 36. minute.

- Mislim da je najvažnije bilo pobijediti nakon tako dugo vremena (točno dva mjeseca, op.a.). Do crvenog kartona dobro smo kontrolrrali utakmicu, a onda nije bilo lako. Morali smo se postaviti u blok, igrati na kontre i zabili smo s čovjekom manje. Možemo biti zadovoljni - rekao je Alexander Gorgon u emisiji "Pod stijenama Kantride" Radija Rijeka.

Austrijanac je Bišćanovim dolaskom "preoteo" kapetansku vrpcu golmanu Simonu Slugi.

- Ma nije samo to utjecalo na bolju igru. Imali smo pauzu koja nam je dobro došla. Odmarali smo se, u glavi smo opet bili svježi i pokušali zaboraviti što je bilo. Koncentracija nam je na utakmicama do zime i prvi signal bio je OK - dodao je Gorgon.

A kakva je njegova budućnost u riječkom bijelom dresu?

- U nogometu sve se mijenja iz dana u dan. Sve je moguće. I da završim tu karijeru i da se nešto drugo dogodi... Vidjet ćemo, neću govoriti što će biti za nekoliko mjeseci.

Za razliku od prošle sezone, Rijeka i Hajduk izvan su prve četiri momčadi lige, a vrlo ugodna su iznenađenja Lokomotiva i Gorica.

- Momčadi koje su zadnjih nekoliko godina imale probleme pojačale su se, kvalitetnije su i to se vidi. Kad igramo protiv momčadi koja je ispod na ljestvici, uopće nije lako i moramo se boriti. To je velika razlika.

Gorgon će u nedjelju proslaviti 30. rođendan, a baš tada Rijeka će gostovati na Poljudu u Jadranskom derbiju.

- Kapetanska traka meni predstavlja čast, mogu još više voditi na terenu. Ali imamo puno karakternih igrača koji je također mogu voditi i bez trake, to nije problem. Kad igraš derbi na rođendan, želiš dobiti najljepši poklon. Da, sigurno možemo zadržati tradiciju od šest godina bez poraza. Nema veze igramo li kod kuće ili vani, u derbiju uvijek moramo ići na pobjedu i probat ćemo tako i sada - kaže.

Atmosfera će ipak biti otužna, Hajduk će služiti prvu od četiri utakmice bez navijača.

- Nikad nisam igrao na praznom stadionu. Šteta što će biti bez navijača jer tamo je uvijek bila iznimna atmosfera, to igrači vole. Ali tako je to u sportu, kad se navijači ne znaju ponašati, onda stiže kazna. Ali motiv je isti.

Za razliku od brdovite Austrije, Gorgon se u Rijeci skrasio u primorskom krajoliku. I jako mu godi.

- Uživam igrati uz more, meni i obitelji baš je lijepo živjeti ovdje. Privilegij je živjeti u tako lijepom gradu, to se neće promijeniti. Što volimo jesti? Žena dobro kuha, miješamo nekad nešto iz Beča, ponekad ubacimo i ćevape... Sve ona fino pravi, haha. Igraju i morski plodovi, riba je ovdje iznimno dobra - rekao je Alex, koji je odgovarao na pitanja na jako solidnom hrvatskom jeziku.

Gorgon je svjestan da je pred Rijekom još puno posla. U ovom trenutku zaostaje deset bodova za vodećim Dinamom, a pet za trećeplasiranom Lokomotivom.

- S Bišćanom je sve u redu, mislim da se moramo malo bolje upoznati jer smo samo dva tjedna skupa. Čeka nas još puno rada, ali početak je bio dobar. Dobili smo Inter i treba nam serija pobjeda da se vratimo na pravi put - zaključio je novi kapetan Rijeke.