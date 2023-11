Novinar je nasmijao Gvardiola pitanjem o Haalandu. Evo kako mu je Joško odgovorio

Manchester City i Joško Gvardiol dočekuju njegov bivši klub, Leipzig, u 5. kolu Lige prvaka (utorak, 21 sat). Stoper "vatrenih" pred utakmicu je odgovarao na pitanja novinara na tiskovnoj konferenciji, gdje je došao u društvu svog trenera Pepa Guardiole.

- Još se prilagođavam, to je proces. Naravno, potrebno je vrijeme. Nisam bio s momčadi u predsezoni, puno sam propustio, ali što je tu je. Svaki dan pokušavam naučiti što više mogu kako bih bio spreman za prvu sljedeću utakmicu. Nadam se da ćemo u siječnju imati vremena za rad na mom pozicioniranju na terenu - kazao je Joško pa dodao:

- Puno je rotacija s Pepove strane, ali za mene je to dobro jer sam još mlad. Budući da sam bio bek, igrao sam to dok sam bio u Dinamu i u prvih nekoliko utakmica u Leipzigu, to je nešto što mi se sviđa. Sviđaju mi se obje pozicije, ali naravno da nisu iste, potrebno je vrijeme da se promijeni način razmišljanja, a pozicija je drugačija. Puno je trčanja. Sviđa mi se, ali trebat će vremena da se prilagodim.

Gvardiol o Haalandu

Novinari su ga također upitali o Erlingu Haalandu, a to pitanje razvuklo je osmijeh na Joškovo lice.

- Sretan sam što sam mu suigrač. Nije se radilo samo o Haalandu kad nas je City razbio 7-0, bila je to cijela momčad, teška utakmica. Kao stoper radovao sam se susretu s Haalandom, ali nije dobro završilo. Zabio je pet golova u 60 minuta. Kad je izlazio iz igre, bio sam sretan i rekao: "Konačno!" - ispričao je Gvardiol o njihovom susretu prošle sezone dok je još bio igrač Leipziga.

- Na početku utakmice ga nema nigdje, onda se pojavi i zabije hat-trick. Ne razumijem kako, ali uživam igrati s njim. Kad sam vidio da izlazi iz igre, bio sam sretan. Sretan sam što sam dio ovog kluba, neki ljudi ne mogu zamisliti kako je biti okružen nevjerojatnim igračima. Svaki dan imam priliku učiti od najboljih - dodaje Joško.

Guardiola nahvalio Gvardiola i Kovačića

Gvardiola je još jednom pohvalio trener Guardiola, a nisu izostale ni lijepe riječi za Matea Kovačića, koji će zbog ozljede vjerojatno propustiti susret.

- Nemam riječi za Gvardiola. Kako se prilagodio, to je nevjerojatno. Možda nije lako na početku doći iz jedne lige u drugu, ali on je igrao na visokoj razini. Toliko je važan igrač za nas. Kovačić je nevjerojatna osoba, kao i svi novi igrači koji su dosad ove sezone bili vrhunski.

- Nisam previše optimističan glede nekih dobrih vijesti za povratak ozlijeđenih. Vidjet ćemo poslije treninga, ali najvjerojatnije će biti isti igrači koji su igrali protiv Liverpoola.