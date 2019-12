Novinarima Corrierea su zbog 'Crnog petka' zabranili da rade

Željeli su ukazati na rastući rasizam u Italiji i to im se vratilo kao bumerang. Kolege iz poznatoga talijanskoga sportskog medija Corriere dello Sport izazvali su val nezadovoljstva na "čizmi" kad su na naslovnicu broja od četvrtka, između fotografija Romelua Lukakua i Chrisa Smallinga, napisali "Crni petak".

Nekadašnji suigrači iz Manchester Uniteda bit će na suprotnim stranama u derbiju Intera i Rome u petak pd 20.45 na Giuseppe Meazzi.

"Oni su naučili cijeniti sebe, zauzeli su čvrst stav oko rasizma, simboli su momčadi koji, u usporedbi s prošlom sezonom, imaju osam bodova više i ne žele ih izgubiti", stoji u komentaru novinara Roberta Perronea.

U pozitivnom je tonu nastavio i u uvodu naslovnog teksta:

"Imat ćemo veliki 'Crni petak', ali to nije rasprodaja na kraju sezone, nego djelić prvenstva kojeg gledamo ove sezone. Pogledajmo utakmicu Intera i Rome kroz osobni dvoboj dvojice obojenih velikana, dvojice najvažnijih igrača, ne samo iz tehničkoga, nego i moralnog gledišta".

Ipak, u zajedničkom priopćenju Milan i Roma govore kako će uskratiti pristup novinarima Corriere dello Sporta klupskim aktivnostima i neće davati intervju, i to ipak samo do kraja godine jer su svjesni da je poruka tih novina bila usmjerena protiv rasizma?!

"Vjerujemo da igrači, klubovi, navijači i mediji moraju biti ujedinjeni u borbi protiv rasizma u nogometu i svi imamo odgovornost biti jako precizni u izboru riječima koje priopćavamo", stoji u priopćenju.

Glavni urednik Corrierea Ivan Zazzaroni napao je one koji su napali njegovu kuću.

- Crni petak je, za one koji to žele i mogu razumjeti, veličanstveno bogatstvo različitosti. Ako to ne razumijete, to je zato što ne možete ili ne želite. Nevin naslov, koji je sjajno argumentirao Roberto Perrone, pretvoren je u otrov onih koji u sebi nose otrov - rekao je Zazzaroni.