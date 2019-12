Skandal u Italiji: Usred borbe s rasizmom stavili grozan naslov

Vjerojatno u najboljoj namjeri, talijanski Corriere je na naslovnicu stavio nogometaša Intera Romelua Lukakua (26) te Rominog Chrisa Smallinga (30) kao najavu međusobnog susreta. Ali naslov 'crni petak' tjedan poslije crnog petka im i nije trebao.

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH