Novinarki pak smrskao oko: 'Nepomično je ležala na tlu'

Slovačka novinarka Barbora Ziačikova zaradila je stravičnu ozljedu na utakmici Banske Bistrice i Poprada tijekom utakmice slovačke hokejaške lige. Njezina nesreća odmah je obišla svijet.

Ziačikova se nalazila između klupa dviju momčadi kada ju je pak nesretno pogodio u lice. Hitno je prebačena u obližnju bolnicu i podvrgnuta operaciji u nadi da će joj liječnici spasiti desno oko.

Foto: Facebook

No, ono je zbilja oštećeno zbog siline udarca, a slovački liječnici ne vjeruju da će ikada više vidjeti na njega.

- Pak je letio dugo i pao je pored klupe za zamjene. Kada sam pogledao, vidio sam ženu kako nepomično leži na tlu, prizor je bio mučan - rekao je jedan od svjedoka.

Ovakve nesreće nisu toliko česte na hokejaškim utakmicama, no nažalost se događaju. Poznati primjer je tadašnjeg trenera Washington Capitalsa Barryja Trotza, kojeg je pak pogodio ravno u čelo, momentalno mu je izrasla kvrga, no on je samo odmahnuo rukom i svoju momčad s klupe odveo do pobjede.