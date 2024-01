Novosti uoči prozivke: Kalinić se vraća, a Kleinheislera će Hajduk ipak moći kupiti nakon sezone...

Mislav Karoglan povest će danas od 16:00 sati momčad na prvi trening uoči nastavka sezone, a na pomoćnom terenu Poljuda danas bi se trebala pojaviti tri nova/stara lica, Nikola Kalinić, Dominik Prpić i Laszlo Kleinheisler.

Nikola Kalinić vraća se u prvu momčad Hajduka, ono o čemu smo pisali u zadnjih mjesec dana, još od kad je Kalinić obavio razgovor s trenerom Mislavom Karoglanom, objavom kluba postao je i službeno. Kalinić će se staviti na raspolaganje treneru Mislavu Karoglanu koji je očito zadovoljan u kakvom je stanju iskusni napadač koji se zadnjih mjesec dana pripremao po posebnom programu.

Postignut je dogovor do kraja aktualne sezone, ali i dalje, naravno, ako Kalinić bude u dobrom tjelesnom i zdravstvenom stanju i ako ga klub bude trebao. Tako je na najbolji mogući način okončana saga koja se vukla još od kraja prošle sezone, kada je Ivan Leko odlučio da mu Kalinić više ne treba. Nikola se povukao u privremenu mirovinu, trenirao je individualno i čekao, a kad je Leko dobio otkaz, našao se s Karoglanom i dogovorio modalitet povratka. Nema sumnje kako će iskusni napadač biti od koristi momčadi koju muči kronična neefikasnost, a u kojem kapacitetu će pomoći zavisit će u prvom redu o Karoglanovim potrebama.

U prvu momčad vraća se i mladi stoper Dominik Prpić koji se vratio s posudbe u slovenskom Radomlju i popodne će se priključiti prvom treningu. Prpić je na početku sezone otišao na posudbu i za Radomlje odigrao 13 službenih utakmica. Iako je prvenstveno stoper, nije nemoguća varijanta da u nekim utakmicama konkurira i za poziciju lijevog beka, koja je upražnjena ozljedom Darija Melnjaka, a za koju konkuriraju Ismael Diallo i Šimun Hrgović. Hajduk je i dalje u potrazi za popunom na toj poziciji, pogotovo što će Diallo preskočiti prvih nekoliko utakmica zbog obaveza prema reprezentaciji Obale Bjelokosti koja sudjeluje na Afričkom kupu nacija. Dovođenje novog igrača na toj poziciji je prioritet.

Jedna od opcija o kojoj se ozbiljno razgovaralo je povratak Davida Čoline na šestomjesečnu posudbu, no za sada nema naznaka da bi se to moglo i odviti do polaska momčadi na pripreme. Naime, Čolina nema odgovarajuću minutažu u Augsburgu i njegovi agenti traže mu klub u kojem bi imao više prilika, a povratak u Hajduk bi mu bio i te kako interesantan jer poznaje sredinu, a ozljeda Melnjaka mu širom otvara vrata. Trenutni status quo ne znači i da je opcija definitivno propala, pogotovo ako Hajduk ne pronađe odgovarajuće rješenje za upražnjenu poziciju, no za sada je Čolina dalje nego bliže Poljudu.

Prvi trening s momčadi danas bi trebao odraditi i Laszlo Kleinheisler, koji je stigao na posudbu iz grčkog Panathinaikosa. Dugo iščekivano pojačanje službeno je postalo dio Hajdukove momčadi u utorak, no klub u svojoj službenoj objavi nije naveo ima li opciju otkupa njegovog ugovora na kraju sezone ili ne, što je izazvalo dosta pitanja među navijačima. Neslužbene informacije govore kako Grci nisu bili zainteresirani ove zime prodati Kleinheislera, i zbog toga je i dogovorena opcija posudbe bez prava otkupa ugovora, koja u ovom trenutku odgovara svima.

Naime, Panathinaikos se riješio financijskih obaveza prema igraču koji mu trenutno nije neophodan, Kleinheisler se kroz Hajduk planira vratiti u formu i ne manje važno u konkurenciju mađarske reprezentacije s kojom želi na Europsko prvenstvo, a Hajduk dobiva igrača koji mu nasušno treba za ostvarivanje najviših ciljeva. Što će se događati na ljeto pitanje je na koje danas nitko ne može dati precizan ugovor. Pa čak niti tko će o eventualnoj prodaji pregovarati...No to što Hajduk trenutno nije imao opciju otkupa ugovora ne znači da ga na ljeto neće kupiti, pogotovo ako mađarski reprezentativac bude igrao dobro a Hajduk ostvari cilj sezone i osvoji naslov prvaka. Ključ je to što u njegovom ugovoru s Panathinaikosom postoji klauzula prema kojoj ga klub mora pustiti ako za njega bude isplaćen unaprijed definirani iznos koji, neslužbeno saznajemo, ne prelazi milijun eura...