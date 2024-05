Nutricionistica Hajduka: 'Moja torta je bila simbolika. Izabrala sam nešto što se ionako ruši...'

Hajdukova nutricionistica Dragana Olujić Sekulić, u skladu sa splitskom tradicijom, morala je zajedno sa svojim suprugom izrezati i srušiti tortu. Obično torta bude u obliku zvonika Sv. Duje, no mladenci su odlučili da će njihova torta imati oblik maksimirskog stadiona.

Bračni par je uz pjesmu "Dalmacijo" razbio tortu u obliku maksimirskog stadiona, što je izazvalo gomilu negodovanja kod navijača Dinama, ali i Hajduka. Nutricionistica, koja je široj javnosti poznata zbog sukoba sa sucem Igorom Pajačem (38) nakon utakmice s Lokomotivom, tako se ponovno se našla u središtu javnosti. Svoj postupak na svadbi pokušala je opravdati u statusu na Facebooku, koji je u međuvremenu obrisala.

“Vjenčanja su puna običaja. Neki običaji su dosadni, neki zabavni, kao i vjenčanja. Ja sam se eto opet udala. Opet. I organizirala vjenčanje. Zabavno vjenčanje sa zabavnim i veselim običajima. Neke običaje zadržala, neke izostavila, a neke eto promijenila. U Dalmaciji se na vjenčanju razbija krokant. I to, Sv. Duje. Meni ga je ovaj put bilo žao. Izabrala sam nešto što se ionako uskoro ruši i gradi novo. Čista simbolika, ništa drugo. Ako netko to protumači na drugačiji način, to više ne smatram mojim problemom nego njegovim", napisala je nutricionistica.

Hajduk se oko cijele situacije još uvijek nije očitovao, a neki navijači idu toliko daleko da zazivaju njezin otkaz.