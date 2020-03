'O Bebeku neka pričaju drugi, a Meštrović neka mete svoj prag'

U nekim drugim vremenima danas bi na Poljudu bila organizirana izvanredna press konferencija, prikazivale bi se snimke spornih detalja, prije svega prvog žutog kartona Ismajlija i starta Theophilea laktom u glavu na mladog Krekovića koji nije sankcioniran. U nekim drugim vremenima čelnici Hajduka izravno bi prozvali one koje smatraju odgovornima i danima nakon derbija javnost bi se pokušavalo uvjeriti da su upravo ta dva detalja bila ključna i presudila kasnijeg pobjednika.

Danas to nije bio slučaj, predsjednik Hajduka Marin Brbić danas je dao izjavu u kojoj je pokušao nešto reći između redaka, no nije uspio. Bilo je to nedovoljno jasno i nedovoljno direktno. Zbog čega je tome tako, vjerojatno najbolje zna on sam. Je li u pitanju iskustvo koje je stekao godinama, je li u pitanju drugačije mišljenje od mišljenja većine navijača, je li se Brbić umorio ili je možda u pitanju sutrašnji sastanak u HNS-u pa nije uputno dodatno podgrijavati uzavrele strasti...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Uvijek je loš osjećaj kad izgubite utakmicu, ali zadovoljni smo igrom koju su momci prikazali. Vidjeli ste, crveni karton je odlučio utakmicu.

Na izravno pitanje o crvenom kartonu i je li zadovoljan suđenjem Ivana Bebeka, predsjednik Hajduka je nastavio u diplomatskom tonu.

- Nezadovoljan sam, ali ne bih o suđenju, to bi netko drugi trebao gledati. Mogu reći da sam zadovoljan radom trenera Tudora i onim što momčad pokazuje na terenu, na žalost, nije nas rezultat poljubio u zadnje dvije utakmice – kazao je Brbić i prebacio lopticu u Osijek:

- Možda će to gledati ovi iz Osijeka, koji će kazati koliko im to odgovara. Volio bih da gospodin Meštrović malo gleda u svoje dvorište, a ne okolo. Trebamo se zapitati svi skupa zbog čega iz naše Županije imamo jednoga aktivnoga suca, u zadnjih 15 godina tri ili četiri, a evo, vi pobrojite koliko ih ima iz Osijeka ili zagrebačkog prstena. On spominje utakmicu u kojoj Hajduk nije igrao i proziva Hajduk vezano za suđenje, što je samo po sebi..., ma vi sami napišite riječ, ja to neću izgovoriti – kazao je Brbić, koji se osvrnuo i na sutrašnji sastanak na kome će se pričati o vraćanju Udruge prvoligaša.

- Idemo na sastanak, ali ne očekujem puno, mislim da nema prave volje da se to napravi, ali mi ćemo učiniti sve. Sama činjenica da se sastanak zakazuje šest mjeseci nakon datuma kad je trebao biti održan govori sama za sebe.

Foto: Tomislav Gabelic/24sata

Sve što je Brbić govorio bilo je uvijeno u tri sloja celofana, kao da je želio da netko drugi umjesto njega 'napiše optužnicu'. Ostavljao je dojam nezadovoljnog čovjeka koji ne zna artikulirati što ga muči, kao da očekuje da to što želi reći netko drugi odradi umjesto njega. Zbog čega?

Jutros je Hajduk produžio ugovor s tehničkim sponzorom Macronom, partnerom koji ih odijeva u zadnjih sedam godina, čime je ta talijanska tvrtka postala jedna od najdugovječnijih sponzora Hajduka.

- Razgovarali smo i s drugim potencijalnim sponzorima, više od par mjeseci pregovarali smo s najvećim svjetskim brendovima, ali smo se odlučili za provjerenog partnera koji je za nas nudio najbolje uvjete i rješenja – kazao je predsjednik Hajduka, a njegov novi/ stari partner Gianluca Pavanello dodao je kako je sretan što je ponovno, nakon sedam godina, opet na Poljudu.

Foto: Tomislav Gabelic/24sata

- Prvi put sam bio ovdje 2013. kad smo potpisali prvi ugovor. Bio sam jako sretan, ovo je drugo produženje, što znači da smo napravili dobar posao. Sretni smo zbog suradnje, Hajduk je za nas važan, ima veliku navijačku bazu, dijeli istu strast za nogomet, za sport općenito. Hajduk je naš dragi partner, u zadnjih par godina mi smo narasli kao 'brand', po UEFA rankingu smo treći po snazi u Europi i Hajduk je jedan od ključnih klubova u našem rastu. Zahvaljujemo im na mogućnosti da nastavimo suradnju i nadam se da ćemo ispuniti sva njihova očekivanja.

Foto: Tomislav Gabelic/24sata

O financijskim aspektima ugovora nije bilo riječi, Brbić je tek istakao kako je veliki benefit suradnje što Hajduk sam bira izgled svojih dresova.

- Ovo je za nas bila financijski najbolja opcija, a Macron je jedinstven i po tome što radi opremu po mjeri i narudžbi, dakle radi dres samo za nas, a ne poput nekih drugih klubova koji moraju birati od ponuđenoga iz kataloga.