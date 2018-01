O, ne! Izgubili smo kapetana Duvnjaka, 'otišao' mu je mišić

U pitanju je list, otišla su mišićna vlakna, ali vidjet ćemo kolika je šteta. Zabrinut? Jesam, komentirao je Lino Červar ozljedu Domagoja Duvnjaka u posljednjim trenucima utakmice.

Kapetana su suigrači iznijeli s parketa, a koliko je ozljeda ozbiljna znat će se nakon detaljnog pregleda liječnika. Ako je doista mišić otišao, Duvnjaka sigurno neće više biti do kraja prvenstva. Ako je riječ samo o jačem grču, Duvnjak će odmoriti u idućoj utakmici s Islandom, možda bi se mogao vratiti protiv Švedske i onda bi ga imali spremnog za Francuze i Norvežane u nastavku prvenstva.

Inače, Duvnjak se u prosincu prošle godine pojavio na terenu nakon punih sedam i pol mjeseci pauze, nakon što je operirao koljeno 18. travnja 2017. U Kielu su bili nezadovoljni jer se priključio reprezentaciji, smatrali su da mu je potrebno još vremena da se vrati u pravu formu, no Duvnjak je čvrsto odlučio da će igrati na EP-u u Hrvatskoj.

U utakmicama Bundeslige prije Eura testirao je koljeno i ono je izdržalo, no nažalost - list na drugoj nozi nije. Kako sada stvari stoje, najbolji hrvatski igrač najvjerojatnije je izgubljen za ovaj Euro i Lino će morati uvesti nekog od šest igrača s tribine.

Kad je Duvnjak pao, među prvima mu je u pomoć priskočio srpski igrač Mijajlo Marsenić.

- Mislim da bi on to napravio i da je bilo tko od nas pao. Ne znam o čemu je riječ, kakva je ozljeda u pitanju, ali mu želim što brži oporavak - rekao je Marsenić.

Prema svemu sudeći bez Duvnjaka smo ostali do kraja prvenstva, a kako to mnogi kažu, bolje da smo danas izgubili bodove, nego kapetana. No, tako je kako je i bude li Lino morao nastaviti bez Duvnjaka s tribine će na parket preseliti jedan od igrača koji su u rezervi. Zamijeniti ga na isti način ne može nitko, no priliku bi u nastavku prvenstva mogao dobiti naš najmlađi reprezentativac Halil Jaganjac, jedan od najboljih strijelaca Lige prvaka.

Červar: Slavlje? Danas? Pa sutra je trening

Lino nije želio ništa nagađati prije pregleda liječnika te se potpuno smireno vratio na utakmicu.

- Što se tiče utakmice, pobjeda je uvijek draga. U poteškoćama jača karakter, no ovo je samo prva stepenica - rekao je Lino te nastavio:

- Dok smo igrali kako treba, bila je dobra tranzicija, bili smo atraktivni. Sve je išlo dobro, no, kažem, ovo je samo jedna pobjeda. Djelovali smo kao momčad.

Idući na redu je Island.

- Island je pobijedio Švedsku, a to je ipak iznenađenje. Trebat će se pomučiti, moramo se osvježiti i razmišljati što dalje. Slavlje? Danas? Sutra je trening!

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.