Oba su Velšana pala: Fulham i Brentford u meču od 200 mil. £

Brentford nikad nije igrao u Premiershipu, Fulham je bio njen dugogodišnji član. Tko će izboriti ulazak u elitu bit će poznato u utorak. Kulisa je kultni Wembley, a u igri pravo bogatstvo

<p>U finalu doigravanja za plasman u prvu englesku nogometnu ligu igrat će <strong>Brentford</strong> i <strong>Fulham</strong>, nakon što je Brentford još u srijedu u polufinalu izbacio <strong>Swansea City</strong> s ukupnih 3-2, u četvrtak je i Fulham s ukupnih 3-2 nadigrao drugi klub iz Walesa <strong>Cardiff City</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: WBA slavi ulazak u Premiership</strong></p><p>U uzvratu igranom na Fulhamovu Craven Cottageu Cardiff City je pobijedio sa 2-1 (1-1), ali to mu nije bilo dovoljno da nadoknadi 0-2 zaostatak iz prvog dvoboja igranog prije tri dana.</p><p>Cardiff je poveo preko Nelsona u 8. minuti, on se najbolje snašao u petercu domaćih nakon udarca iz kuta, ali samo minutu potom Kebano je poravnao nakon odličnog proigravanja Reida. Prekid početkom nastavka donio je novu prednost gostima, u 47. minuti najspretniji pred vratima domaćih nakon auta bio je Tomlin.</p><p>Iako su oba sastava do kraja dvoboja imala niz odličnih prilika, rezultat se više nije mijenjao pa će Fulham u utorak na Wembleyu imati priliku vratiti se u društvo najboljih iz kojega je ispao u svibnju prošle godine. I utržiti premiju od oko 200 milijuna funti.</p>