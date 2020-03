Objavio je video kako ga cura zadovoljava! Ubrzo sve obrisao

NBA liga se, kao i većina sportskih natjecanja u svijetu, ne igra i čeka svoj nastavak. Sve ovisi o raspletu situacije oko korona virusa, ali nastavak se očekuje tek početkom lipnja.

Mnogi košarkaši vrijeme provode u svojim domovima, zabavljaju se na razne načine, ali zvijezda Denver Nuggetsa je ipak malo pretjerala u svemu tome. Jamal Murray je objavio na Instagramu video kako ga cura Harper Hempel zadovoljava. Što se događa, shvatio je tek nakon nekog vremena kada je izbrisao video i deaktivirao račun na Instagramu, ali bilo je kasno.

'Pola' interneta ga je već vidjelo, a onda se i sam oglasio kako bi barem nešto 'prašine' maknuo sa svog ugleda.

First and foremost I would like to apologize to my fans. My account has been hacked, currently working on the issue. Thanks 🙏🏽