Pobjednici će biti proglašeni na svečanosti dodjele nagrada Golden Tracks, koja se održava u Lausannei u Švicarskoj u subotu, 24. listopada
Objavljeno tko su kanididati za najbolje atletičare Europe
Europska atletika (EA) objavila je uži izbor atletičara i atletičarki koji konkuriraju za ovogodišnje nagrade Golden tracks na kraju sezone. EA je imenovala je tri finalista za titulu europskog atletičara godine: švedskog skakača s motkom Armanda Duplantisa – koji cilja na svoju četvrtu takvu nagradu – talijanskog skakača u vis Gianmarca Tamberija i grčkog skakača u dalj Miltiadisa Tentogloua.
Među kandidatkinjama za nagradu europske atletičarke godine nalaze se talijanska trkačica na srednje i duge pruge Nadia Battocletti, engleska sprinterica Amy Hunt i 22-godišnja švicarska trkačica Audrey Werro, koja je prošle godine osvojila nagradu „Rising Star”.
Pobjednici će biti proglašeni na svečanosti dodjele nagrada Golden Tracks, koja se održava u Lausannei u Švicarskoj u subotu, 24. listopada.
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