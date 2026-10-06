Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRESTIŽNA NAGRADA

Objavljeno tko su kanididati za najbolje atletičare Europe

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Objavljeno tko su kanididati za najbolje atletičare Europe
Foto: Aleksandra Szmigiel
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pobjednici će biti proglašeni na svečanosti dodjele nagrada Golden Tracks, koja se održava u Lausannei u Švicarskoj u subotu, 24. listopada

Admiral

Europska atletika (EA) objavila je uži izbor atletičara i atletičarki koji konkuriraju za ovogodišnje nagrade Golden tracks na kraju sezone. EA je imenovala je tri finalista za titulu europskog atletičara godine: švedskog skakača s motkom Armanda Duplantisa – koji cilja na svoju četvrtu takvu nagradu – talijanskog skakača u vis Gianmarca Tamberija i grčkog skakača u dalj Miltiadisa Tentogloua.

Među kandidatkinjama za nagradu europske atletičarke godine nalaze se talijanska trkačica na srednje i duge pruge Nadia Battocletti, engleska sprinterica Amy Hunt i 22-godišnja švicarska trkačica Audrey Werro, koja je prošle godine osvojila nagradu „Rising Star”.

2026 World Athletics Ultimate Championships
Foto: Bernadett Szabo

Pobjednici će biti proglašeni na svečanosti dodjele nagrada Golden Tracks, koja se održava u Lausannei u Švicarskoj u subotu, 24. listopada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Procurila imena dva kandidata za izbornika ako Bilić odstupi
ANKETA

Procurila imena dva kandidata za izbornika ako Bilić odstupi

Bilić visi o koncu: nakon debakla s Engleskom 78 posto čitatelja traži odlazak, a novi krah protiv Španjolske mogao bi ga srušiti s klupe
Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola
LJUBAV BIVŠEG DINAMOVCA

Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
FOTO Tko je tko u obitelji Bilić? Nakon razvoda oženio 15 godina mlađu, sin ga prati na utakmice
IZBORNIK 'VATRENIH' PRIVATNO

FOTO Tko je tko u obitelji Bilić? Nakon razvoda oženio 15 godina mlađu, sin ga prati na utakmice

Slaven Bilić godinama privatni život drži podalje od javnosti, osobito kada je riječ o obitelji. O nogometu rado govori, no privatne detalje rijetko iznosi. Kroz život imao je dva najvažnija ljubavna poglavlja i petero djece

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026