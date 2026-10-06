Objavljeno tko su kanididati za najbolje atletičare Europe

Europska atletika (EA) objavila je uži izbor atletičara i atletičarki koji konkuriraju za ovogodišnje nagrade Golden tracks na kraju sezone. EA je imenovala je tri finalista za titulu europskog atletičara godine: švedskog skakača s motkom Armanda Duplantisa – koji cilja na svoju četvrtu takvu nagradu – talijanskog skakača u vis Gianmarca Tamberija i grčkog skakača u dalj Miltiadisa Tentogloua.

Među kandidatkinjama za nagradu europske atletičarke godine nalaze se talijanska trkačica na srednje i duge pruge Nadia Battocletti, engleska sprinterica Amy Hunt i 22-godišnja švicarska trkačica Audrey Werro, koja je prošle godine osvojila nagradu „Rising Star”.

Foto: Bernadett Szabo

Pobjednici će biti proglašeni na svečanosti dodjele nagrada Golden Tracks, koja se održava u Lausannei u Švicarskoj u subotu, 24. listopada.