Obljetnica otvorenja 'splitske ljepotice': Tu je već 40 godina

Splitski stadion ušao je 'u najljepše godine'. Iako ga već pomalo muči ta 'godina proizvodnje', četrdeseti rođendan je tu.

Stadion Poljud izgrađen je po projektu istaknutog hrvatskog arhitekta Borisa Magaša davne 1979. godine za potrebe Mediteranskih igara, nakon čega je na njega preselio Hajduk. Stadion poznati kao ''Poljudska ljepotica'' višestruko je zanimljiv zbog svoje arhitektonske kompozicije, iz zraka gledano njegova je forma krug, dok izvana tribine izgledaju poput rastvorene školjke, koje pridržavaju armiranobetonska rebra.

Prva je nogometna utakmica na Poljudu odigrana tri dana nakon otvorenja, ali rekord posjećenosti postavljen je 1982. godine kad je na splitskom stadionu bilo između 55 i 60 tisuća ljudi. Naravno, tada nije bilo brojača, pa o točnoj brojci možemo samo nagađati, no valja istaknuti da je službeni kapacitet Poljuda oko 35.000 ljudi.

Održavali su se na Poljudu brojni sportski i drugi događaji, a održavaju se i dan danas. Od utakmica Hajduka, hrvatske reprezentacije, glazbenih festivala poput Ultre, koncerata ... Ovo je zdanje 'prošlo već mnogo toga', što je samo znak da je riječki arhitekt odradio dobar posao.

Arhitekt Boris Magaš umro je 2013. godine,, a šest je godina kasnije Hajduk ugostio njegovog unuka Bartola Pavušeka i zahvalio mu pozlaćenom maketu Poljuda na svom radu i trudu njegovog djeda.

Godine prolaze, problemi sve veći

Iako je još uvijek jedan od najljepših stadiona u Hrvatskoj, nažalost, postoje mnogi problemi koji 'muče Poljudsku ljepoticu'. Problemi su tu s travnjakom, krovom...

U vrijeme gradnje Poljud je komforom, jedinstvenim rješenjem krovne konstrukcije i vanjskim izgledom bio nenadmašan čak i u europskim okvirima, a zbog toga je 2015. godine i upisan na popis zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, no zub vremena i slabo održavanja učinili su svoje, pogotovo na krovnoj konstrukciji, koja je dotrajala i trebalo bi je u potpunosti promijeniti. I nije u pitanju tek prokišnjavanje, nego opasnost od urušavanja!

Bilo je raznih prijedloga, jadan od njih je da se umjesto postojećih Lexan ploča postave solarni paneli koji bi proizvodili električnu energiju i prikupljali kišnicu za zalijevanje travnjaka, a investicija bi se isplatila u 10-15 godina, no zapelo je, kao i obično, na papirologiji i novcu.

Hajduk je u zadnjih nekoliko godina napravio niz zahvata na sanaciji i održavanju Poljuda, uložili su gotovo 40 milijuna kuna, koje mu je, treba i to istaći, grad Split najvećim dijelom i priznao tako što su ''prebili'' potraživanja za kredit, čime je Hajduk na koncu i zatvorio sve svoje obaveze prema gradu. Ostalo je još nekih 15-ak milijuna kuna otvorenih potraživanja Hajduka koje grad tek treba priznati. U 2019. je popravljen semafor, u 2018. promijenjen travnjak oštećen od Ultre i izgrađena dva pomoćna terena, godinu ranije popravljene su svlačionice i svi popratni sadržaji poput dvorane, ambulante, fitnes dvorane..., ranije je sanirana kompletna drenaža i navodnjavanje glavnog travnjaka, uvedeni brojači, barijere, video nadzor...

Najviše je problema sa spomenutim krovom, a promijenjeni travnjak ove je godine na početku sezone izgledao lošije no inače, iako nije bilo Ultre. Prilikom gradnje bilo je planirano da se Lexan ploče mijenjaju svako 20-ak godina, no to su bili tek planovi...

Bilo kako bilo, na Poljudu će još prije reprezentativne protiv Hajduka zaigrati zaprešićki Inter i Varaždin, a onda slijedi toliko željeni susret hrvatske reprezentacije. Novi spektakl na 'splitskoj ljepotici'