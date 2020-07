'Obojao sam kosu u plavo da bi me sin lakše mogao prepoznati'

Toplak nam se uvukao pod kožu, postali smo prava ekipa na terenu i izvan terena, što nismo bili kod Bonačića, priča Matej Senić uoči subotnjeg derbija dvije najbolje post korona momčadi: Varaždina i Osijeka

<p>Nogometaši Varaždina sanjaju svoj san nakon koronastanke. Još se sliježu dojmovi nakon pobjede 1-0 protiv Gorice, kojom su osigurali ostanak u ligi.</p><p>- Dobro smo profeštali u autobusu. Popili smo samo dva pića jer su neki dečki žurili na odmor. Dobili smo opet nekoliko dana slobodno pa su to neki iskoristili za odlazak na Jadran. Stvarno smo zaslužili - priča nam <strong>Matej Senić</strong> (25, na fotografiji desno), stoper Varaždina koji je pravo otkriće nakon koronastanke na poziciji zadnjeg veznog.</p><p>- Treneru Toplaku se svidjelo kako reagiram na treningu na toj poziciji kad smo igrali prva protiv druge momčadi. Rekao mi je već prije Dinama da ću igrati zadnjeg veznog, a ja sam rekao: „Nema problema i da ću ako treba stati i u špicu“. Protiv Dinama nisam započeo susret, već sam kasnije ušao i dao loptu Obregonu koji je to pretvorio u pogodak - dodao je Matej Senić kojem nije bilo lako snaći se u toj poziciji.</p><p>- Stoper sam po vokaciji i u početku mi nije bilo lako. Na poziciji zadnjeg veznog imate više loptu u nogama nego na stoperskoj poziciji, imate i gotovo uvijek igrača na leđima i morate pravovremeno okretati stranu, a u defenzivi razbijati protivničke napade. Trener <strong>Toplak</strong> mi je tu mnogo pomogao i na kraju je dobro ispalo - dodao je Senić koji je prije utakmice protiv Slaven Belupa promijenio imidž.</p><p>Obojao je kosu u plavo. Identičnu stvar napravili su Rumunji na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj, kad su svi osim vratara Stelee bili plavušani.</p><p>- Moj sin kad gleda utakmice na televiziji uvijek pita: „Gdje je tata?“. Žena mi je rekla: „Pa napravi nešto da te lakše prepozna“, pa sam tako odlučio obojati kosu u plavo. Sad me sin može lakše prepoznati na terenu - smije se Senić.</p><p>Istu frizuru prije utakmice s Goricom napravio je i njegov suigrač i dobar prijatelj <strong>Matija Kolarić</strong>.</p><p>- Trener Toplak rekao je da sad moramo naći trećeg igrača koji će kosu obojati u plavo. Zasad ga još nismo pronašli - dodao je Senić koji je presretan time što je NK Varaždin dva kola prije kraja matematički osigurao ostanak u 1. HNL.</p><p>- Radili smo krvavo i zaslužili smo iako gotovo nitko nije vjerovao da to možemo ostvariti. Trener Toplak, otkako je stigao, uvukao nam se pod kožu. Postali smo prava ekipa na terenu i izvan terena. Uvijek smo zajedno, ostanemo na piću nakon treninga ili nakon ručka - rekao je Senić.</p><p>No, postavlja se pitanje kako to da trener Luka Bonačić u svojoj eri nije mogao stvoriti momčad na terenu od Varaždinaca.</p><p>- Trener <strong>Luka Bonačić</strong> je super trener i odlično smo trenirali. Slušali smo ga, ali jednostavno njegove riječi nismo mogli pretočiti u igru na terenu. Također, u njegovoj eri nismo bili tim - jasan je Senić koji kao i njegovi suigrači opušteno čeka utakmicu 35. kola 1. HNL protiv Osijeka na stadionu Varteksa, u subotu (18.55).</p><p>Bit će to susret najboljih ekipa nakon koronastanke. Varaždinci su u osam utakmica upisali pet pobjeda, remi i dva poraza. Bolji skor od njih imaju samo nogometaši Osijeka koji su stigli do šest pobjeda i dva remija.</p><p>- Mi ulazimo resterećni, dok Osijek lovi drugo mjesto koje vodi u pretkola Lige prvaka. Vrlo su nezgodni, no imamo i mi svoje adute - zaključio je Senić.</p>