'Šutalo trebao biti isključen, a penal za Varaždin nije postojao'

U 34. kolu 1. HNL dogodilo se nekoliko krucijalnih sudačkih pogrešaka prema mišljenju bivšeg suca Marija Strahonje. Varaždinci su pobijedili golom iz nepostojećeg penala, a Lokomotiva je trebala dobiti penal

<p>Možda je došlo do pada koncentracije potkraj susreta, ali Šutalo je trebao biti isključen. Treba napomenuti da prekršaj nije bio u šesnaestercu, ali ovdje nema "remplanja", nisu igrači bili rame uz rame, već je igrač Dinama kasnio dva metra, moralo je to biti suđeno, rekao je HRT-ov sudački ekspert <strong>Marijo Strahonja</strong> u emisiji 'Stadion' o zapravo jedinoj pogrešci suca<strong> Ivana Bebeka</strong> na derbiju <strong>Dinamo </strong>- <strong>Hajduk </strong>(2-3).</p><p>Bivši sudac nije imao primjedbe na <strong>Bebekovo </strong>suđenje jer su sve kritične situacije, osim spomenute, bile odlično odrađene. No, imao je dvije primjedbe na suca <strong>Marina Vidulina</strong> iz Kanfanara koji je sudio susret u Koprivnici.</p><p>- Ruka odvojena od tijela, ne znam zašto se VAR nije uključio i dala mogućnost sucu da popravi. Nadalje, za start Tolića nije bio dovoljan žuti karton. Igrač svjesno skače u noge protivničkog igrača i skače sa dvije noge, apsolutno nulta tolerancija.- rekao je Strahonja o pogreškama na utakmici <strong>Slaven Belupo</strong> - <strong>Lokomotiva </strong>(1-1).</p><p>Utakmicu između <strong>Osijeka </strong>i <strong>Istre </strong>(2-0) sudio je <strong>Marko Matoc</strong>, a i njemu je našao primjedbu.Strahonja. <strong>Mirko Marić</strong> promašio je penal, koji je bio nepostojeći.</p><p>- To nije bio intenzitet a penal. Napadač je prvo igrao glavom, a onda je tek došlo do dodira koji nije bio za penal. Sudac je imao priliku to ispraviti pregledom snimke, ali nije to napravio. On je inače čvrstog stava, objasnio je HRT-ov ekspert.</p><p>Varaždin je minimalno slavio u Gorici (1-0), a sudac <strong>Župan</strong> je dosudio dvojbeni penal nakon što je intervenirala VAR soba. Toplakovi izabranici su slavili golom iz penala koji je zabio <strong>Domagoj Drožđek</strong>, ali do toga nije trebalo doći.</p><p>- Zanimljiva situacija, a dobro je sudac postupio što je pustio prednost koja je trebala trajati 2-3 sekunde, ali to sudac nije napravio već je dosudio ruku Suka bez da je vidio da je Čabraja igrao rukom. Potom se uključila VAR soba koja nije dobro procijenila odnos zvižduka i igranja rukom. Na koncu, do penala nije trebalo doći jer je zvižduk bio preuranjen. Ipak, dobro je poništio penal za Goricu.</p>