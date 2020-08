VIDEO Obožavatelji u Splitu u transu: Magic Johnson se ispred svoje jahte fotografirao s njima!

<p><strong>Magic Johnson</strong> izašao je pred mnogobrojne okupljene obožavatelje s kojima se fotografirao ispred jahte na kojoj boravi za vrijeme svoga uživanja u Splitu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Druženje s obožavateljima</strong></p><p>Podsjetimo, legendarni Magic Johnson u Split je stigao na mega jahti Aquili dugoj 85,6 metara i vrijednoj oko 150 milijuna američkih dolara. Američki košarkaš uživa u nevjerojatnom luksuzu na jahti Aquila, koja je izgrađena 2010. godine, vrijedi 150 milijuna američkih dolara, te je najveći brod za osobno korištenje izgrađen u SAD-u još od 1930. godine.</p><p>Aquila, koja se prvo zvala Cakewalk, 'službeno' prihvaća samo 12 gostiju, dok je na njoj cijelo vrijeme 28 članova posade. Tjedni najam iznosi 945 tisuća dolara, a sadrži teretanu, kino, bazen, dvije sobe za masaže, spa, jacuzzi, noći klub, najmoderniju satelitsku komunikaciju. </p><p>Kako doznajemo, Magic Johnson, njegova obitelj i prijatelji u Splitu bi se trebali zadržati koji dan, nakon čega plovidbu nastavljaju prema drugim destinacijama na Jadranu.</p><p>Tjedni najam tijekom ljeta košta 945 tisuća eura + dodatni troškovi, koji naravno - nisu nimalo mali. Još 2010. godine Aquila je dobila nagradu za najbolje dizajniranu jahtu, a 2016. potpuno je renovirana te je tad nagrađena kao najbolji renovirani brod.</p><p>Umirovljeni igrač, zaštitni znak Los Angeles Lakersa, pet puta je sa svojim timom osvojio naslov prvaka NBA lige, 1996. proglašen je među 50 najvećih igrača u povijesti NBA, a 2002. ušao je u košarkašku Kuću slavnih. S američkim "Dream Teamom" osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine, kada su u finalu pobijedili hrvatsku ekipu predvođenu Draženom Petrovićem, Stojkom Vrankovićem, Tonijem Kukočem, Dinom Rađom...</p><p>Podsjetimo, Johnson je već na ulasku u NBA ligu bio smatran fantastičnim igračem. To je potvrdila i činjenica da je izabran kao prvi na NBA draftu 1978. godine, a iako je visok čak 206 centimetara što bi bila visina za bilo koju od pozicija tri, četiri, pa čak i pet (nisko krilo, krilni centar, centar), trener je Johnsona bacio na - jedinicu, odnosno razigravača.</p><p>Lakersi su tu sezonu dominirali nošeni briljantnim partijama Johnsona i jednog od najboljih igrača svih vremena Kareema Abdula-Jabbara.</p><p>Kroz osamdesete je osvojio čak pet naslova NBA lige, a njegovi Lakersi bili su poznati po krvoločnim bitkama sa Celticsima Larryja Birda. </p><p>Sedmi studenog 1991. godine na presici je obznanio kako je pozitivan na HIV te kako se odmah povlači iz košarke. Potom su uslijedile brojne glasine kako je Johnson homoseksualac s obzirom na to da je postojala stigma kako se samo homoseksualne osobe mogu zaraziti tim virusom.</p><p>Johnson je to opovrgnuo, a javnost ga je proglasila herojem zbog svoje otvorenosti oko zaraze. Iako nije igrao, svejedno je nominiran na nadolazeću All-Star utakmicu, a potom je i odabran u reprezentaciju za Olimpijske igre 1992. godine - takozvani Dream Team.</p><p>Dodajmo i kako Magic Johnson redovito plovi Mediteranom, a prošle je godine odlučio prijeći na veću jahtu i upoznati ljepote 'najluđeg grada na svitu', a potom i nekih drugih bisera naše obale.</p><p> </p>