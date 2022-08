'Obračun s direktorom? Za to mi je drago, bar je netko pokazao da mu je iskreno stalo do kluba'

Jako sam sretan zbog reakcije tog dana, napokon sam vidio nekoga tko se želi boriti. Nadam se da će ga sada ta odlučnost staviti i u situacije u kojima momčad treba biti da bi bila dobra. Nadam se da će dodatno pojačati momčad, osvrnuo se trener Torina Ivan Jurić na situaciju otprije tri tjedna kad se umalo fizički obračunao s direktorom Davideom Vagnatijem.

A brzo je stigao i početak nove sezone Serie A koju Torino otvara protiv Monze u gostima. A spomenuti je sukob bio samo svojevrsni poticaj da hrvatski strateg 'prodrma' momčad.

- Ovo je suština stvari, bio sam jako sretan. Rekao sam mu da tu odlučnost od onog dana sada transformira. Onda je to pokrenuto... Po mom mišljenju to je bio dobar trenutak i za Davidea, to može biti trenutak zamaha za njegovu karijeru. Mislim da predsjednik ima vrlo jasan plan: Ne želi izgubiti novac koji je izgubio posljednjih godina, uložio je u mene i moje osoblje. Daju snagu ekipi i ulaži u mlade - rekao je Jurić na konferenciji za novinare.

Dolaskom Nikole Vlašića (24) je Jurić dobio novo rješenje, a nekako je to u duhu manjeg trošenja sredstava s obzirom na gubitke prošlih godina.

- Trenutno Vlašić i Ilhan mogu dobro napredovati. Protiv obrana s trojicom stopera puno smo kladili na Secka i Linettyja s jedne strane te Radonjića i Vlašića s druge - dotaknuo se hrvatskog reprezentativca.

Hrvatski je strateg i dalje isticao da se ne slaže s čelnicima kluba u nekim stvarima, ali i kako mu je pametnije samo prijeći preko toga jer očito pomaka neće biti. A već u subotu ga čekaju novi izazovi na terenu...

