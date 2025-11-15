Obradović izvrijeđao igrače: Ne razmišljaju o utakmici, svi su na mobitelima, razočaran sam...

Košarkaši Partizana izgubili su na gostovanju kod ASVEL-a 87-88. Ostvarili su šesti poraz u posljednjih osam utakmica, a trener Željko Obradović (65) nije mogao sakriti nezadovoljstvo nakon utakmice.

Pri kraju utakmice, Obradović se sukobio s igračem Tyriqueom Jonesom koji je bio na tribinama i krenuo se svađati sa sucem. Obradović ga je smirio, ali se odbio rukovati s košarkašem. Video možete pogledati OVDJE.

Nakon utakmice pred televizijskim kamerama, srbijanski trener ljutito je komentirao loše rezultate i za to djelomično okrivio igrače.

- Velik broj ljudi dolazi nas gledati, barem su zaslužili vidjeti momčad koja se bori. Igrači ne razmišljaju o utakmici, prije utakmice su ušli u svlačionicu, svi su na telefonima, ponašaju se nenormalno. Ja sam netko tko će uvijek preuzeti odgovornost nakon nekih situacija, ali ovo ne mogu razumjeti - rekao je Obradović za Arena Sport.

- Pokušao sam ih odgojiti, napraviti promjene. Ista slika bila je nakon utakmice, nevjerojatne stvari. Ne znam više kako se snaći, ne da sam razočaran... Nemam riječi da objasnim kako se osjećam, da ne razumiju da netko dolazi zbog njih. Barem bi trebali biti koncentrirani. Ne znam što da radim. Sve se ponovilo u utakmicama koje smo dobili. Gubitak koncentracije na kraju, loše odluke i u napadu... To nije izgovor, kakav naporan put - zaključio je Obradović.