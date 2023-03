Obregon zbog bizarnog razloga nije ušao u igru! 'Kaznit ću ga'

Desetak je minuta ostalo do kraja, Dinamo je protriv Rijeke vodio 1-0, a Sergej Jakirović htio je u igru ubaciti napadača. Jorge Obregon bio mu je prvi izbor, pokazao mu je da ustane, ali...

Obregon je počeo nogom nabijati bočice vode i ostao je izvan igre, a ušao je Deni Jurić. Kako? Zašto?

- Situacija s Obregonom? Zaboravio je osnovu, dres mu je ostao u svlačionici! - otkrio je Jakirović nakon poraza pa nastavio:

- To nije moj problem, to je njegov problem. A to puno govori i o njegovom ponašanju.

Hoćete li ga kazniti?

- Bit će, naravno, kazne. Ako ima premija, ima i kazni. Igrač se mora zagrijavati u dresu pa doći na klupu obući kostobrane, ovo je bilo nedopustivo - zaključio je Jakirović.

