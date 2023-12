Kapetanica 'kraljica šoka' se požalila: Baš ništa se nije promijenilo od medalje...

Hrvatske rukometašice i dalje sanjaju četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Utakmica protiv Crne Gore je bila biti ili ne biti, samo pobjeda nas je držala u igri za daljnju fazu. Bila je to čvrsta, teška i ratnička utakmica, no 'kraljice šoka' pokazale su svoju kvalitetu i zašto su, uostalom, prije tri godine osvojile europsku broncu. Slavile su protiv Crne Gore (26-25) u dramatičnoj završnici i nanijele joj prvi poraz na turniru.

Pokretanje videa ... hrvatska ženska rukometna reprezentacija dolazak | Video: hrvatski rukometni savez

Očekivano, kamen sa srca pao je izborniku Ivici Obrvanu. U subotu od 18 sati rukometašice čeka nešto lakši zadatak protiv Kameruna, a u utorak sudbonosna utakmica. Hrvatice moraju pobijediti Mađarsku, a Šveđanke Crnu Goru.

'Bit ćemo spremni za Mađarsku'

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Iz trenerskog kuta gledanja nema ljepše, ako ste uspjeli malo odspavati, kad se probudite ujutro nakon bitne pobjede, a ova je svakako jedna od tih, važna, koja nas je ostavila na turniru žive, da trajemo sa željama na Svjetskom prvenstvu. Odigrale su cure još jednom sjajnu utakmicu, kontrolirale vodstvo od prve do zadnje minute, obrambeno dobro u najvećem dijelu utakmice, jako dobro napadački, puno bolje nego protiv Švedske, s puno jasnijom idejom u strukturi vanjske linije naših igračica, gdje je povukla najviše u organizaciji igre Valentina Blažević. To se odmah osjetilo na potencijalno grubu igru Crne Gore, odgovorili smo dobrim rješenjima, vodili do pet razlike, nekim promašenim zicerima, na kraju malo zakomplicirali utakmicu, pokazali snagu i karakter u našoj zadnjoj obrambenoj akciji, kada su Crnogorke imale napad za izjednačenje, došli do lopte i zasluženo slavili - rekao je Obrvan dan nakon velike pobjede.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Četvrtfinale je na obzoru, vidi se, ali je i dalje daleko. Nema vremena za odmor i opuštanje, bez obzira na veliku razliku u kvaliteti, naše reprezentativke moraju maksimalno ozbiljno pristupiti utakmici protiv Kameruna. Već smo se opekli protiv Senegala u prvom koju koji nam je uzeo vrijedan bod.

- Još jedna afrička ekipa s bitnom razlikom u odnosu na Senegal koji je fizički onako teži, rekao bih s više kilograma. Tranzicijski po načinu igranja potpuno drugačiji od Senegala, stalno trče prema naprijed, naravno da iz toga griješe, to iziskuje veliku potrošnju energije, morate pratiti tu trku, morate sprečavati. Meni je želja, uz poštovanje ekipe Kameruna i bez podcjenjivanja, ako bude moguće da rasporedimo snage, zabilježimo jednu sigurnu pobjedu, dva boda, da odmorimo koliko god je moguće na utakmici neke od ključnih igračica koje su se dosta potrošile, prije svega Valentinu Blažević, Ćamilu Mičijević i još poneke igračice koje su imale puno veću minutažu, a da rezultat ne trpi, da što manje energije potrošimo i okrenemo se mislima i spremno dočekamo utakmicu u ponedjeljak protiv Mađarske.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Izgubljeni bod protiv Senegala i dalje ne odlazi iz glave.

- Muči sve gubitak boda protiv Senegala, sad imamo tri, a kao trebali smo imati četiri. Slažem se, iako to nije uvijek jasna matematika, i da smo prenijeli dva boda opet bi bilo sve jasno, trebaš pobijediti i Crnu Goru i Mađarsku ako želiš u četvrtfinale. Ne razmišljam o tome, daleko bi me to dovelo kad bi zbrajao sve kalkulacije, okrenuti smo sutrašnjoj utakmici pa onda nakon nje u ponedjeljak pa vidjet ćemo na kraju kad se u ponedjeljak podvuče linija da li nam je to nešto smetalo ili nije.

Ježić: Nitko nas ne prati

Kapetanica Katarina Ježić bila je i dio reprezentacije prije tri godine kada su 'kraljice šoka' senzacionalno osvojile broncu. Ipak, Ježić smatra da se baš ništa nije promijenilo po pitanju interesa u javnosti.

- Iskreno, iako smo mi i dalje iste, ne može se uspoređivati atmosfera tada i sada. Svako natjecanje i svako prvenstvo je drugačije samo po sebi, ne bih se uopće usudila ući u tu raspravu. Mi smo bile popraćene nakon osvajanja te medalje, ali nisam dobila osjećaj da se nešto značajno promijenilo. Evo, ovdje s nama je samo jedan novinar, u odnosu na neke druge reprezentacije. Primjerice, Crna Gora je dovela i televiziju, definitivno imaju više novinara od naših - rekla je Ježić.