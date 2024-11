Obrvan neće voditi na Euro još jednu brončanu rukometašicu!

Nakon što je šokirao javnost objavom šireg popisa reprezentativki za Europsko prvenstvo u Švicarskoj na kojoj nije bilo ponajboljih igračica generacije Ćamile Mičijević, Valentine Blažević i Tee Pijević, uz ozlijeđenu Anu Debelić, izbornik rukometašica Ivica Obrvan skratio je popis s priprema za još dva imena, na finalnih 18.

Sa šireg popisa otpale su golmanica Dunaujvarosa Gabrijela Bartulović (29) i srednja vanjska igračica Kisvardaija Larissa Kalaus (28), još jedna članica brončane generacije s Eura 2020. u Danskoj koja neće vidjeti ovo veliko natjecanje! Odnosno, ne dogodi li se neka ozljeda, ostat će u pričuvi.

Klara Birtić i dalje nije potpuno spremna, ima problema s ramenom i razbijenom arkadom, ali dobro se oporavlja i Obrvan će u dogovoru s liječničkom službom odlučiti u kojem će trenutku zaigrati.

Obrvan: Odlučivat ćemo protiv Švicarki

- Tjedan je brzo proletio, mali broj treninga jer smo imali toliko vremena na raspolaganju. Možemo biti zadovoljni, pogotovo utakmicom protiv Srbije koja je dobra reprezentacija. Uspjeli smo pobijediti, izvrtili i izmijenjali veliki broj igračica. Sve su dobile minutažu i krajnjim rezultatom i onime što smo vidjeli možemo biti zadovoljni - rekao je Obrvan i nastavio:

- Počeli smo ovaj tjedan pripremu i analizu sva tri protivnika, Danska je uzela najviše fokusa. Prije ovog treninga gledali smo video, danas ćemo postavljati obranu protiv Danske koja je favorit skupine i jedan od favorita Eura. Bit će zahtjevna utakmica, želja nam je igrati dopadljivu igru, tražiti rezultatski priliku i da iz te utakmice, kako god ona završi, izađemo pozitivno.

Zagreb: Okupljanje ženske rukometne reprezentacije povodom završnih priprema za nadolazeće Europsko prvenstvo | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Hrvatice putuju u Basel u srijedu ujutro, a u zapisniku će biti mjesta za njih 16 pa će dvije utakmice pratiti s tribina. U grupnoj fazi "kraljice šoka" igrat će protiv Danske (petak, 20.30), Farskih Otoka (nedjelja, 15.30) i domaćina Švicarske (utorak, 20.30), a prijenosi su ponovno na dječjem specijaliziranom kanalu RTL kockica. Dvije najbolje ekipe prolaze u drugi krug.

- Stavili smo naglasak u modificiranom sustavu natjecanja gdje iz svake skupine idu po dvije reprezentacije u idući krug. Htjeli bismo biti među te dvije, ali imamo težak zadatak. Švicarska je domaćin, mlada reprezentacija koja se priprema niz godina. Zadnju utakmicu na Euru u Sloveniji igrali smo neodlučeno, imaju odličnu reprezentaciju i prednost domaćeg terena. Bit će težak zadatak, ali vjerujemo da imamo dovoljno snage i motiva da u trećoj utakmici. Pod pretpostavkom da će nakon utakmice protiv Farskih Otoka, četvrte reprezentacije po snazi u našoj skupini, ta utakmica odlučivati tko ide dalje. Vjerujem u djevojke i sve nas, da ćemo pružiti dobru igru i uspjeti ostvariti plan, želju i cilj. Neće biti nimalo lagano.

Ježić: Nikom ne priznajem pobjedu dok to ne pokaže

Kapetanica Katarina Ježić, koja je ranije poručila kako joj je žao što Mičijević, Blažević i Pijević nisu s njom i kako joj nedostaju, ipak pozitivno gleda na turnir.

- Zadovoljna sam pripremama i turnirom koji smo osvojile. Spremne smo za Europsko i nadam se da ćemo ostvariti ciljeve. Koristit ćemo dosta rotaciju da budemo sve dosta spremne za sve utakmice. Ne pita se koliko si umoran i možeš li, to se podrazumijeva. Igraš za Hrvatsku i to ne bi trebalo dolaziti u pitanje. Probit ćemo led protiv Danske, bit će to tvrda utakmica. Možda su favoriti na papiru, ali ne priznajem nikom pobjedu dok to ne pokaže na terenu. Dvije utakmice nakon toga bit će ključne za prolazak skupine. Moramo ostaviti srce na terenu, igrati glavom i srcem i vjerujem da ćemo proći - rekla je Ježić.

Popis Hrvatske za Euro 2024.:

Lucija Bešen , Podravka Vegeta

, Podravka Vegeta Ivana Kapitanović , Gloria Bistrita

, Gloria Bistrita Katja Vuković , Podravka Vegeta

, Podravka Vegeta Paula Posavec , Zrinski

, Zrinski Kristina Prkačin , Podravka Vegeta

, Podravka Vegeta Tina Barišić , Podravka Vegeta

, Podravka Vegeta Dejana Milosavljević , Dunarea Braila

, Dunarea Braila Katarina Pavlović , Minaur Baia Mare

, Minaur Baia Mare Tena Petika , Nice

, Nice Stela Posavec , Lublin

, Lublin Iva Bule , Dalmatinka

, Dalmatinka Klara Birtić , Podravka Vegeta

, Podravka Vegeta Iva Zrilić , Lokomotiva Zagreb

, Lokomotiva Zagreb Josipa Mamić , Podravka Vegeta

, Podravka Vegeta Nikolina Kragulj , Podravka Vegeta

, Podravka Vegeta Katarina Ježić , Dunarea Braila

, Dunarea Braila Sara Šenvald , Podravka Vegeta

, Podravka Vegeta Mia Brkić, Podravka Vegeta

Stručni stožer

Ivica Obrvan , izbornik

, izbornik Antonio Pranjić , trener

, trener Mario Posarić , trener golmanica

, trener golmanica Vesna Hodić , fizioterapeutkinja

, fizioterapeutkinja Andrej Matejčić , fizioterapeut

, fizioterapeut Joško Bilandžić , liječnik

, liječnik Lidija Horvat , tehnička menadžerica

, tehnička menadžerica Ivica Udovičić, direktor nacionalnih selekcija