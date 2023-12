Obrvan: U drugom dijelu smo prestali igrati rukomet i tražili kraj. Moramo biti na 100 posto

Hrvatske rukometašice pobijedile su Kamerun 24-15 u drugom krugu Svjetskog prvenstva u Göteborgu. Nakon odličnog prvog poluvremena i vodstva 14-1 u 22. minuti, pa 18-6 na odmoru, u drugom su Kamerunke dodale gasa, a Hrvatice iz drugog plana odigrale jako skromno uz realizatorsku rupu od 12 i pol minuta. Pobjeda ipak nije dolazila u pitanje.

Izbornik Ivica Obrvan bio je pomiješanih emocija.

- Pamtit ću prvo poluvrijeme koje je bilo iznimno dobro, pogotovo prvih 20 minuta, ozbiljno, onako kako smo se dogovorili da ćemo odigrati. Visoka razlika, dobra obrana i dogovor je bio da pričuvamo igračice koje su rovite s ozljedama i koje su puno igrale, peta je utakmica. Ovo je reprezentacija, nije klub, mislio sam da će cure nastaviti u ritmu kao što su igrale protiv Kine. Možda su imale motiv, ali u njih se uvukla neka nesigurnost. Početkom drugog poluvremena par izgubljenih lopti pretvorilo se u to da su se skroz ukrutile i prestale igrati rukomet. Tražile su kraj utakmice. Situacija nije bila dramatična da bih vraćao bilo koga s klupe i riskirao kakvu ozljedu. Jedna pouka je da se uvijek mora igrati na 100 posto angažmana, pa i ovakve utakmice, i nadam se da se to neće ponavljati - rekao je Obrvan i nastavio:

- Nitko se nije ozlijedio, a znali smo da smo puno bolji od Kameruna. To smo pokazali u prvom poluvremenu, plan je bio da sustavno i polako uvodimo igračice s klupe, da i one dobiju malo samopouzdanja i minutažu. Sve se odvijalo po nekakvom planu, tko će odigrati koliko minuta? Međutim to se nije ispoštovalo u drugom poluvremenu. Meni je ovo prvi susret s ovakvim blackoutom u nekih 30 minuta. Mi bismo na klupi reagirali drugačije da je rezultat bio ugrožen. Čekao sam da se vrate u utakmicu, nisu uspijevale i na kraju je to ispalo visokih desetak razlike. Ali ne možemo biti zadovoljni drugim poluvremenom, dok je prvo bilo potpuna suprotnost, kao dvije različite utakmice.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Uoči zadnjeg kola drugog kruga "kraljice šoka" još su u igri za četvrtfinale i plasman na Olimpijske igre. U ponedjeljak od 18 sati moraju svladati Mađarsku i nadati se da Crna Gora neće pobijediti Švedsku od 20.30.

- Znali smo i prije ove utakmice da ćemo pobijediti, samo je bilo pitanje s koliko golova razlike i kako. Najvažnije nas očekuje u ponedjeljak s jakom reprezentacijom Mađarske, to će odrediti i naše ambicije i gdje smo nakon zadnjeg kola druge runde. Vjerujem da će to biti odlična utakmica protiv snažne reprezentacije koja ima puno kvalitete. Imamo mogućnosti, i mi imamo kvalitetu riješiti tu utakmicu u našu korist. Vidjet ćemo u ova dva dana, vjerujem da ćemo biti dobri - zaključio je Obrvan.

Lara Burić bila je među najboljim strijelcima Hrvatske s tri gola.

- Hvala Bogu, došle smo do pobjede koja nam je jako važna za iduću utakmicu. Od početka smo ušle dobro, drugo poluvrijeme nije izgledalo kako je trebalo, ali rezultat je presudio i pobijedili smo. Trener mi je dao malo više minutaže nego inače, zadovoljna sam. U drugom dijelu je očito došao taj umor, ali u drugoj utakmici ćemo to popraviti - kazala je igračica Lokomotive.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Sara Šenvald također je zabila tri gola.

- Dva boda su najvažnija i okrećemo se utakmici protiv Mađarske. Bilo je sigurno više prostora za napredak i obrambeno i napadački, bitna je pobjeda. Prvi golovi na prvenstvu i to je to. Sigurno jako teška utakmica, najbitnija dosad, dat ćemo sve od sebe i sigurno možemo do pobjede - rekla je igračica Podravke.

Lucija Bešen mijenjala je Teu Pijević na golu i razbranila se (12 obrana).

- Htjela bih čestitati curama na dva boda. Otvorile smo dobro i koncentrirano, ušle 100 posto u utakmicu, u drugom poluvremenu smo malo popustile. Ali najvažnije je da smo sve ostale zdrave i da su dva boda tu. Ne sjećam se kad sam primila jedan gol do 20. minute. Svaka cura koja je ulazila dala je maksimum i to je bilo bitno. Sve su cure igrale, falilo je malo koncentracije, idemo pripremati se za Mađarsku. Cure su odradile posao, ja sam tu iza pohvatala - kazala je golmanica Podravke.