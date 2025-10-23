Obavijesti

Ocijenite sve Dinamove igrače za izvedbu u remiju s Malmöom

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Alen Szabo/GNK Dinamo

Dinamo je remizirao 1-1 kod Malmöa i zadržao dobre izglede da se izravno plasira u osminu finala Europske lige. Bio je u zaostatku čitavo drugo poluvrijeme, a poraza su ga spasili Mounsef Bakrar i Cardoso Varela

Tri kola i sedam bodova. To je saldo Dinama u Europskoj ligi, njenoj ligaškoj fazi, nakon remija 1-1 kod Malmöa. Dinamo je bio u minusu na poluvremenu, Oscar Lewicki zabio je u zadnjem napadu prvog dijela, a izjednačio Cardoso Varela u 96. minuti nakon udarca Mounsefa Bakrara. Trener Mario Kovačević ostao je vjeran momčadi koja je iznijela veći dio dosadašnjeg tijeka sezone, a u anketi možete svakoga tko je participirao ocijeniti brojčano od 1 do 5.

