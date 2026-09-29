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Ocijenite sve igrače hrvatske reprezentacije protiv Španjolske

Piše 24sata,
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Ocijenite sve igrače hrvatske reprezentacije protiv Španjolske
Sevilla: Susret Španjolske i Hrvatske u 2. kolu skupine A3 UEFA Lige nacija | Foto: Sports Press Photo/PIXSELL
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ŠPANJOLSKA - HRVATSKA 4-1 Čak šestoricu igrača promijenio je Slaven Bilić za gostovanje u Sevilli. Kako su odigrali "vatreni" protiv svjetskog prvaka? Ostavite ocjenu

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Ivan Smolčić umjesto Josipa Stanišića, Marin Pongračić i Josip Šutalo kao novi stoperski par, Joško Gvardiol lijevi bek, Josip Mišić umjesto Luke Modrića, Ivan Perišić kao lijevo krilo umjesto Franje Ivanovića, Marco Pašalić umjesto Luke Sučića, Dion Drena Beljo umjesto Igora Matanovića... Ispremiješao je Slaven Bilić postavu Hrvatske za gostovanje kod Španjolske u Sevilli. I nije dobro prošlo, "vatreni" su izgubili 4-1 i izvukli puno pouka uoči subotnjeg sraza s Englezima.

Kako su igrali? Ocijenite sve hrvatske reprezentativce od 1 do 5 i doznajte prosječnu ocjenu po mišljenju čitatelja.

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