Ocijenite sve igrače hrvatske reprezentacije protiv Španjolske

Ivan Smolčić umjesto Josipa Stanišića, Marin Pongračić i Josip Šutalo kao novi stoperski par, Joško Gvardiol lijevi bek, Josip Mišić umjesto Luke Modrića, Ivan Perišić kao lijevo krilo umjesto Franje Ivanovića, Marco Pašalić umjesto Luke Sučića, Dion Drena Beljo umjesto Igora Matanovića... Ispremiješao je Slaven Bilić postavu Hrvatske za gostovanje kod Španjolske u Sevilli. I nije dobro prošlo, "vatreni" su izgubili 4-1 i izvukli puno pouka uoči subotnjeg sraza s Englezima.

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