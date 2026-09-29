Ocijenite sve igrače hrvatske reprezentacije protiv Španjolske

ŠPANJOLSKA - HRVATSKA 4-1 Čak šestoricu igrača promijenio je Slaven Bilić za gostovanje u Sevilli. Kako su odigrali "vatreni" protiv svjetskog prvaka? Ostavite ocjenu
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Ivan Smolčić umjesto Josipa Stanišića, Marin Pongračić i Josip Šutalo kao novi stoperski par, Joško Gvardiol lijevi bek, Josip Mišić umjesto Luke Modrića, Ivan Perišić kao lijevo krilo umjesto Franje Ivanovića, Marco Pašalić umjesto Luke Sučića, Dion Drena Beljo umjesto Igora Matanovića... Ispremiješao je Slaven Bilić postavu Hrvatske za gostovanje kod Španjolske u Sevilli. I nije dobro prošlo, "vatreni" su izgubili 4-1 i izvukli puno pouka uoči subotnjeg sraza s Englezima.
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