Od Angelovskog lošiji bio samo Ivković, a evo kakva kazna čeka Istru zbog petarde na Banića

Izvršni odbor Gorice na sjednici je dao punu i bezrezervnu potporu treneru i sportskom direktoru Igoru Angelovskom sa svim ovlastima i bez ikakvih ograničenja do kraja natjecateljske sezone.

Pisalo je to u priopćenju odaslanom javnosti 25. listopada. Jučer je, samo 11 dana od spomenutog priopćenja, sjevernomakedonski stručnjak Igor Angelovski (46) razriješen dužnosti. Presudio mu je gostujući poraz od Istre 1961 (1-0) u 16. kolu SuperSport HNL-a.

- Istra je zabila iz slučajnoga gola, lopta je stigla do njihova napadača, on je to realizirao i dobio utakmicu. Po svemu što se događalo, zaslužili smo bod, ali nismo ga uzeli. Nemam zamjerke što se tiče mojih igrača, zalaganja i svega što smo odigrali - rekao je nakon utakmice Angelovski.

Momčad je ostavio na posljednjem mjestu sa svega sedam bodova. Deveta Rijeka bježi im pet bodova i ima utakmicu manje. Zanimljivo, i prethodni trener Samir Toplak otišao je nakon poraza od Istre, a u šest utakmica osvojio je više nego dvostruko bodova od Angelovskog (pet).

Angelovski je Goricu vodio u 10 prvenstvenih utakmica. Osvojio je dva boda. Drugi je to najgori start nekog trenera na klupi nekog kluba u spomenutom periodu u Ligi 10. Rekord pripada Tomislavu Ivkoviću, koji je u sezoni 2019./2020. u prvih 10 utakmica na klupi Intera imao 10 poraza.

Jedina pobjeda u hrvatskom nogometu ostat će mu onih 3-2 protiv Dubrave u Kupu, izborenih u sudačkoj nadoknadi. Gorica će ime novoga trenera objaviti u ponedjeljak.

Utakmicu Istre i Gorice obilježio je i incident. Naime, golman Gorice, Ivan Banić, u četvrtoj minuti ostao je ležati na travnjaku nakon što su "Demoni", pripadnici navijačke skupine pulskog kluba, bacili petardu u njegovu neposrednu blizinu.

Golman Gorice se požalio sucu, držao se za uho i polijevao ga vodom, a odmah je u pomoć priskočio Domagoj Prnjak, fizioterapeut velikogoričkog kluba. Prekid je trajao nekoliko minuta, a utakmica je nastavljena.

Nasreću po Banića, bez ikakvih posljedica. Istru, kao organizatora utakmice, čeka drakonska kazna. Disciplinski sudac HNL-a kaznit će ih novčano. Prema pravilniku, ima mogućnost isprazniti dio tribine ili čak kazniti Istru da sljedeću utakmicu na "Aldo Drosini" igra bez gledatelja.

