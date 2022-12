Od cijele generacije '95. uspjela su - trojica: Neki igraju za Sutlu, drugi za Sabunjar iz Privlake...

Koliko ih zaista uspije? Koliko nogometaša iz jedne generacije, recimo talentiranih reprezentativaca U-17 na kraju zaigra za A vrstu na nekom velikom natjecanju ili potpiše bogati ugovor za veliki europski klub? Sudeći prema primjeru belgijske i hrvatske generacije 1995. godišta - vrlo, vrlo malo.

Primjerice, na prste jedne ruke zajedno možemo nabrojati A reprezentativce u Katru, koji su zaigrali za Hrvatsku ili Belgiju 2011. u kvalifikacijama reprezentacija do 17 godina za Europsko nogometno prvenstvo. U Novigradu Istarskome 400 ljudi gledalo je najveće hrvatske i belgijske talente, "crveni vragovi" pobijedili su 4-3. Najbolji igrač utakmice bio je tad velika Standardova nada, "desetka" Deni Milošević - inače sin Cvijana Miloševića, legende tuzlanske Slobode. Igrač iz Liegea dao je dva gola Dominiku Livakoviću, tad još golmanu NK Zadra. Deni je kasnije postao A reprezentativac, ali Bosne i Hercegovine. Promijenio je državljanstvo i nije uspio, danas igra drugu tursku ligu u Sakaryasporu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Od igrača koji nastupaju u Kataru igrao je još i Mario Pašalić, na klupi je bio Ivica Ivušić, tad već golman Intera iz Milana. A od Belgijaca na svjetskom prvenstvu je samo jedan igrač iz Novigrada - defenzivni veznjak Leander Dendoncker, 22 milijuna eura vrijedni veznjak Aston Ville. Dvostruki strijelac, špic Tuur Dierck prvoligaški je napadač u Westerlou, ali ništa više od toga. U Bruggeu nije uspio.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Od naših, vjerojatno najveći talenti te generacije bili su Dinamov napadač Marko Kolar, koji je danas u poljskoj Wisli; Marko Pjaca - tad u Lokomotivi - te godinu dana mlađi Josip Bašić, kasniji kapetan U-17 reprezentacije i prvotimac Hajduka kojem su se predviđale velike stvari. Bio je fizički moćan igrač, igrao zadnjeg veznog ili desnog beka, ali ozljede su mu uništile karijeru i već dvije godine je bez kluba. Ne igra nogomet.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Supertalentirani Filip Faletar u to doba je imao ugovor s Villarrealom i zamijenio austrijsku reprezentaciju do 16 godina hrvatskom. Ali ni on nije uspio, danas igra u Austriji za petoligaša Wieselburg. Veznjak Ante Kušeta danas igra u GOŠK-u iz Kaštel Gomilice, klubu koji je reprezentaciji u Katru dao dvojicu igrača - Pašalića i Marka Livaju. Zadarski stoper Roberto Viduka je u Sabunjaru iz Privlake i također igra niželigaški nogomet za svoju dušu. Pored imena desnog beka, hajdukovca Alena Deanovića na transfermarktu stoji - "karriereende", kraj karijere. S 27 godina. Velike stvari Hajduk je očekivao od Tonćija Mujana (danas igra u Vijetnamu), Dinamo od Daricka Kobieja Morrisa (Mura) i Jakova Biljana (drugoligaš Vukovar). Bio je tu i izvjesni Borko Georgiev iz Inter Zaprešića, kasnije se prebacio na mladu vrstu Makedonije. Danas nosi dres županijskog niželigaša Sutle iz Šenkovca.

